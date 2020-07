Sport



Alessandra Deverio, medaglia di bronzo ai campionati regionali

sabato, 11 luglio 2020, 11:12

Si è conclusa domenica 5 luglio l’Edizione 2020 dei Campionati Regionali Toscani Outdoor di Salto Ostacoli e di Dressage organizzati dalla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri. Questa edizione particolare, dopo il lockdown a causa dell’emergenza covid19, è stata disputata presso gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre S.S.D. A.R.L. di San Zeno (AR) a porte chiuse come previsto dai regolamenti vigenti. Ed è ancora la lucchese Alessandra Deverio a distinguersi nella Categoria Criterium 1° Grado (C120) che, dopo le tre giornate di campionato svolte nel prestigioso campo Dante, ha conquistato la Medaglia di Bronzo di categoria. La Deverio A. ha montato per questa kermesse l’hannoveriano COSMOS 61, castrone sauro di 15 anni, da pochi mesi sotto la sua sella ma che già le ha regalato grandi soddisfazioni.



Bene le prime due giornate di gara dove si è imposta al secondo posto della classifica provvisoria ma, dopo il risultato della terza giornata, con le 8 penalità riportate, 4 per una incomprensione con il suo destriero e 4 per aver superato il tempo limite, ha dovuto scalare di un posto la classifica aggiudicandosi la terza posizione e la Medaglia di Bronzo. Ottimo risultato per l’amazzone nostrana che oltre a COSMOS 61 si sta dedicando alla preparazione e formazione atletica di due puledri, il quattro anni Kennel, grigio di origine belga da Lord Dix e il cinque anni Galliano, baio di origine tedesca da Grey Top che debutteranno prossimamente nelle categorie riservate ai giovani cavalli.



Ad effettuare le premiazioni il Dott. Massimo Petaccia, Presidente del Comitato Regionale Toscano della F.I.S.E. coadiuvato dal consigliere Sig. Marco Innocenti, tutti indossando i dispositivi anticontagio COVID come previsto dal Protocollo F.I.S.E. per la ripartenza dell’attività agonistica di equitazione e dalle altre diposizioni governative. Per quanto riguarda gli allievi della Deverio Alessandra, già Istruttore Federale referente del Centro Equitazione La Luna a.s.d., e precisamente Giulia Merola, Francesco Filippo Grassini, Inguanti Melissa, Ricci Samanta, Giannini Melissa, Giovannetti Elisa, Margherita Elisa Antonini, dopo la partecipazione alla I^ Tappa di Coppa Toscana di Salto Ostacoli svolta a metà giugno al Pistoia Equestrian Center si confronteranno con gli altri cavalieri toscani nella II^ Tappa in programma il 17/19 Luglio 2020 a Pisa presso le strutture del Centro Ippico Boccadarno.

Video Alessandra Deverio, medaglia di bronzo ai campionati regionali