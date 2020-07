Alex Troysi vince il torneo terza categoria al Tc Zara di Lido di Camaiore

Altri articoli in Sport

domenica, 19 luglio 2020, 18:08

Il team lucchese archivia l'appuntamento inaugurale di Coppa Rally di Zona VI con tre equipaggi nelle prime dieci posizioni assolute. Esordio convincente sulla Skoda Fabia R5 per Stefano Gaddini, quinto, e Thomas Paperini, sesto

domenica, 19 luglio 2020, 15:53

Domenica da incorniciare per il Circolo tennis Lucca Vicopelago, capace di sconfiggere 3-1 le campionesse d’Italia in carica del Tc Prato nella giornata conclusiva del girone 2 del campionato di Serie A1

domenica, 19 luglio 2020, 11:09

Matteo Ghiarè ancora in biancorosso. Per il terzo anno consecutivo il giovane giocatore sceglie la Polisportiva Capannori e si candida a essere uno dei giocatori chiave della sezione pallacanestro

sabato, 18 luglio 2020, 22:16

La gara "moderna", valida per la Coppa Rally di VI zona (CRZ) e la "storica", primo atto del Trofeo Rally di terza Zona (TRZ) hanno proposto sfide di alto contenuto tecnico, rispettando quindi la tradizione dei rallies lucchesi

sabato, 18 luglio 2020, 10:02

Un traguardo non scontato ma fortemente meritato dopo che le ragazze di coach Donatelli hanno conquistato 14 vittorie in altrettante partite e al momento della pausa erano saldamente in testa alla classifica pur con una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti.

sabato, 18 luglio 2020, 08:39

A distanza di qualche giorno dal 6,19, Elisa Naldi continua a stupire e si migliora ancora: la saltatrice in lungo della Virtus Lucca atterra a 6,27 nel meeting internazionale Città di Savona aggiungendo così altri 8 centimetri al proprio personale