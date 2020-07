Coach Maurizio Gigante riconfermato come tecnico alla Polisportiva Volley Capannori

Altri articoli in Sport

venerdì, 24 luglio 2020, 18:24

La diciassettenne Aurora Bibolotti, nuova banda della Toscanagarden Nottolini, sperimenta la sua soddisfazione e la gioia di una carriera che, vista la sua giovane età, è appena sbocciata. La sua estate dedicata al beach volley, perchè non può stare troppo tempo lontana dai campi di giuoco, sta dandole i frutti...

venerdì, 24 luglio 2020, 14:37

In mesi non semplice per tutto il panorama dello sport italiano, ci sono società che rilanciano la sfida in modo da costruire, oltre che un luminoso presente, pure un futuro interessante. Questo è il caso della Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca, pronta a disputare l’undicesima stagione consecutiva in...

venerdì, 24 luglio 2020, 09:05

C’era una volta la Folgor Marlia, società che vanta oltre cento anni di storia, le cui vicende nel corso del XX secolo sono state raccolte addirittura in un libro (Cento volte Folgor) che nei primi anni Duemila ebbe un grande successo tra gli appassionati del calcio lucchese

giovedì, 23 luglio 2020, 17:35

Dopo un periodo di "trattativa" è ora ufficiale l'accordo tra Folgor Marlia e Acquacalda San Pietro a Vico. Le due società, che partecipavano con le rispettive Prima squadre alla Seconda categoria si riuniscono in una vera e proprio fusione

giovedì, 23 luglio 2020, 10:36

Sono tre i giocatori professionisti ad aver scelto la Polisportiva Capannori per la ripresa degli allenamenti dopo la sospensione per l'emergenza sanitaria

giovedì, 23 luglio 2020, 10:28

Quattro moschettieri per una giornata che dovrà confermare il trend di crescita evidenziato dalla ripresa delle attività. È quella in programma questo sabato a Castiglione della Pescaia