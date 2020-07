Sport



Colpo Tau: arriva in Eccellenza Gianluca Musacci

martedì, 14 luglio 2020, 16:49

Colpo Tau: in casa amaranto arriva il centrocampista centrale Gianluca Musacci. Classe 1987, di Viareggio, Musacci è un calciatore strutturato che potrà dare un apporto decisivo alla formazione amaranto nella prossima stagione in Eccellenza.

Cresciuto calcisticamente nelle file dell'Empoli, Musacci, che può vantare anche alcune convocazioni nella Nazionale U-20, viene mandato in prestito in serie C1 alla Massese, per essere poi richiamato alla base nella sessione invernale di calciomercato. Nel 2008 esordisce in serie A contro la Juventus, collezionando poi una seconda presenza contro la Sampdoria. Nella stagione successiva entra a far parte dei titolari dell'Empoli in serie B. Nel 2011 passa in prestito al Parma e poi allo Spezia, sempre in serie B, poi al Padova, da titolare. La carriera prosegue nel Frosinone, quindi nel Catania, poi nel Messina e infine in serie C con la società laziale Viterbese. Nella stagione 2019/2020 ha giocato nel Real Forte Querceta.