Ct Lucca Vicopelago, il successo sul Bal Lumezzane avvicina le semifinali scudetto

domenica, 12 luglio 2020, 21:13

di michele masotti

Affermazione esterna di notevole importante per il Circolo tennis Lucca Vicopelago, corsaro per 3-1 nella seconda giornata del gruppo 2 di Serie A1 sui campi in terra rossa del Bal Lumezzane. Le biancorosse salgono in testa alla classifica con quattro lunghezze in coabitazione con il Tc Prato, vittorioso in quel di Casale Monferrato, ad una giornata dal termine ponendo una serie ipoteca sulla qualificazione, per il terzo anno consecutivo, alle semifinali scudetto. Basterà un pareggio nello scontro direttore contro le campionesse d’Italia in carica per consentire alle ragazze dei tecnici Ivano Pieri e Cristiano Cerri di accedere alla fase successiva. Nel girone 1, invece, guidano la graduatoria sempre a quattro punti Tc Parioli e il Tc Genova 1893, finalista nelle ultime due stagioni.

Presso il circolo “Forza e Coraggio” di Brescia, il Bal Lumezzane aveva soltanto un campo all’aperto mentre il requisito della Fit ne richiede almeno due per la massima competizione nazionale, Bianca Turati e compagne hanno dato prova di una grande solidità, anche sul piano mentale, reagendo di gran carriera ad una partenza di giornata non proprio dei più semplici. Il primo singolare, infatti, aveva visto il successo dell’elvetica Ylena In-Albon per 6-4 6-3 ai danni di Jessica Pieri, al termine di una gara nella quale la portacolori di Lucca non ha sfruttato in pieno le chance per giungere al terzo set. Seconda vittoria in altrettante uscite per Bianca Turati. La tennista lombarda ha superato per 6-3 7-6 (3), denotando grande carattere nel secondo parziale quando la sua avversaria, Chiara Catini, si era issata sul momentaneo 2-4.

Assolutamente senza storia, invece, il match dominato da Tatiana Pieri nei confronti della sua rivale Eleonora Canovi. Il 6-1 6-0 finale fotografa alla perfezione l’andamento del confronto. A porre il punto esclamativo sulla domenica in terra lombarda ci ha pensato il doppio Turati-Jessica Pieri, capace di rifilare un altro 6-1 6-0, in poco di un’ora di gioco, alla coppia In Albon-De Ponti.

Adesso testa alla sfida contro il Tc Prato, in programma domenica 19 luglio sui campi di Vicopelago, per compiere un altro pesante passo verso quel sogno chiamato finale scudetto. Il teatro dell’atto conclusivo della Serie A1 sarà, dopo i due anni spesi al Palatagliate di Lucca, il Tennis Club Todi 1971.