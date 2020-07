Ct Lucca Vicopelago, impresa a Beinasco: finale scudetto più vicina

Altri articoli in Sport

domenica, 26 luglio 2020, 21:15

Il giovane lucchese, al suo debutto del Rally di RomaCapitale, prova di avvio del Campionato Italiano Rally, con al fianco Marco Pollicino sulla Peugeot 208 R2 della GF Racing, ha finito l'esperienza in terza posizione in gara 1 (sabato) ed in quarta in gara 2 (oggi), conquistando quindi i suoi...

domenica, 26 luglio 2020, 19:09

Il portacolori della scuderia Movisport centra la vittoria nel confronto riservato agli asfaltisti in entrambe le gare in programma sull'asfalto del Rally di Roma Capitale, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally

sabato, 25 luglio 2020, 15:00

Il presidente Luca Fontana, della Polisportiva Volley Capannori, dopo l'ottima annata, seppur frenata dal covid19, ha riconfermato anche per la prossima stagione agonistica il tecnico Maurizio Gigante, visto l'eccellente apporto dimostrato nel settore femminile

venerdì, 24 luglio 2020, 18:24

La diciassettenne Aurora Bibolotti, nuova banda della Toscanagarden Nottolini, sperimenta la sua soddisfazione e la gioia di una carriera che, vista la sua giovane età, è appena sbocciata. La sua estate dedicata al beach volley, perchè non può stare troppo tempo lontana dai campi di giuoco, sta dandole i frutti...

venerdì, 24 luglio 2020, 14:37

In mesi non semplice per tutto il panorama dello sport italiano, ci sono società che rilanciano la sfida in modo da costruire, oltre che un luminoso presente, pure un futuro interessante. Questo è il caso della Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca, pronta a disputare l’undicesima stagione consecutiva in...

venerdì, 24 luglio 2020, 09:05

C’era una volta la Folgor Marlia, società che vanta oltre cento anni di storia, le cui vicende nel corso del XX secolo sono state raccolte addirittura in un libro (Cento volte Folgor) che nei primi anni Duemila ebbe un grande successo tra gli appassionati del calcio lucchese