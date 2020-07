Sport



Ct Lucca Vicopelago, missione compiuta: centrata la semifinale scudetto

domenica, 19 luglio 2020, 15:53

di michele masotti

Domenica da incorniciare per il Circolo tennis Lucca Vicopelago, capace di sconfiggere 3-1 le campionesse d’Italia in carica del Tc Prato nella giornata conclusiva del girone 2 del campionato di Serie A1. Un successo che vale anche il primo posto del raggruppamento per le biancorosse, che così domenica prossima disputeranno la semifinale d’andata in casa di una tra il Tc Genova 1893 e Beinasco. Per la terza stagione consecutiva, quindi, il circolo del presidente Donald Morrison ha vidimato il pass per la fase avanzata del campionato tricolore, un traguardo prestigioso che rinforza la posizione di rilievo di Jessica Pieri e compagne nel gotha della racchetta italiana.

Alle ragazze di Ivano Pieri e Cristiano Cerri sarebbe bastato solo un punto per continuare a coltivare quel sogno chiamato tricolore, ma le biancorosse si sono decisamente superate. L’unica sconfitta di giornata è arrivata nel match inaugurale quando Martina Trevisan, terza giocatrice italiana in ordine di ranking WTA, ha superato in due 6-3 6-2 Jessica Pieri. Immediata la replica delle padrone spinta da Bianca Turati, giunta alla terza vittoria in altrettanti singolari. La tennista milanese ha superato 6-1 7-6 l’ostica Lucrezia Stefanini con un grande rimonta nel secondo parziale, quando la portacolori pratese conduceva 2-5 e tutto sembrava presagire che la partita si sarebbe protratta al terzo set.

Con un certa tranquillità Tatiana Pieri ha portato a casa il punto qualificazione: a cedere sotto i colpi della classe 1999, vittoriosa 6-4 6-0, Viola Turini. A questo punto il doppio serviva soltanto per stabilire chi avrebbe concluso al primo posto il girone, un piazzamento importante in ottica semifinale scudetto. Il doppio, con le locali che schieravano le giovani Laura Bertagni e Giulia Giusti, è durato veramente poco poiché il tandem pratese, formato da Beatrice Ricci e Viola Turini, è stato costretto al ritiro per un problema fisico quando stava conducendo per 4-0 il primo parziale.

Prato affronterà in semifinale scudetto, che si giocherà nell’arco di un doppio confronto, il quotato Tc Parioli mentre Lucca, come detto, incrocerà le strade con una tra Tc Genova 1893 e Beinasco, con le piemontesi costrette a vincere in terra ligure. Il sogno di centrare uno storica finale tricolore in quel di Todi prosegue.