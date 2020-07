Sport



Ct Lucca Vicopelago, pareggio interno con Canottieri Casale alla prima uscita

domenica, 5 luglio 2020, 18:05

di michele masotti

Finisce 2-2 il confronto tra il Ct Lucca Vicopelago e l’ambiziosa Società Canottieri Casale, match d’esordio del gruppo 2 valevole per la Serie A1 edizione 2020. Risultato, peraltro, bissato dalle campionesse d’Italia del Tc Prato bloccate sul terreno amico dal Bal Lumezzane, prossimo avversario del team biancorosso. Equilibrio totale come da previsione per un torneo atipico sia per il format, non ci saranno infatti le partite di ritorno, che per il mese nel quale si disputa.

Il punto conquistato contro Casale non è da buttare per le ragazze del direttore tecnico Ivano Pieri e di Cerri, costrette quest’oggi a giocare senza una tennista straniera, anche se rimane un po’ di amaro in bocca per essersi trovato sul doppio vantaggio al termine dei primi due singolari. Il messaggio arrivato comunque dal campi in terra battuta di Vicopelago è di quelli, comunque, importanti; chi vorrà puntare ad entrare nel gotha della racchetta italiana dovrà fare i conti con Lucca. Una splendida Jessica Pieri ha superato in due set la quota spagnola, attuale numero 102 del mondo (best ranking di 88 toccato nel giugno 2019, Aliona Bolsova Zadoinov per 6-3 6-1. Debutto eccellente con i colori del Ct Lucca Vicopelago per Bianca Turati. La giovane milanese ha schiantato con il punteggio di 6-1 6-0 Stefania Rubini.

Con il match point sulla racchetta per le padrone di casa, è così andato in scena il confronto tra le tenniste prodotte dai rispettivi vivai. Al termine di una dura lotta, Tatiana Pieri è stata sconfitta 2-6 6-2 10-6 (al posto del terzo set per questa stagione verrà disputato un super tiebreak) da Enola Chiesa. Combattuto e appassionante anche il doppio tra le locali Turati-Jessica Pieri, superate sempre al terzo set dalla coppia Chiesa-Bolsova con il punteggio di 3-6 7-6(5) 10-5.

Domenica prossima inedita trasferta in quel di Lumezzane per il circolo del presidente Donald Morrison, in una giornata che potrebbe rappresentare uno spartiacque ai fini della qualificazione per i play-off scudetto.