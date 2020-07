Sport



Francesco Masini per la quarta stagione a Capannori

martedì, 21 luglio 2020, 18:53

Quarta stagione in biancorosso per Francesco Masini, che sarà ancora una volta il centro titolare del quintetto della Polisportiva Capannori nel campionato di Promozione. Una conferma fortemente voluta da tutto l'ambiente, che è riuscito a trattenere il giocatore che ha rifiutato anceh altre proposte pur di rimanere. Dopo l'annuncio di Ghiarè, il quintetto base continua a prendere forma con un giocatore che ha disputato un'altra stagione in grossa crescita e ora è pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra.

«Sono contento della conferma di Masini perché possiamo dare a un giocatore di assoluta fiducia un ruolo delicato all'interno del gruppo», commenta il presidente Luca Fontana.