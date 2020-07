Sport



Grandi risultati nelle categorie regionali di bowling per gli atleti lucchesi dell’Asd Bt Astroline Lucca

martedì, 14 luglio 2020, 09:53

Grandi risultati nelle categorie regionali di bowling per gli atleti lucchesi dell’Asd Bt Astroline Lucca che, nella terza e ultima tappa del campionato regionale di singolo, hanno conquistato due titoli toscani con Roberta D’Elia e Massimo Convalle a cui vanno aggiunti anche 6 podi ed in lizza oltre ai due campioni regionali altri quattro giocatori lucchesi per le finali italiane nel mese di settembre in Emilia. Infatti sulle piste del Palasport Bowling Lucca a San Vito con le gare che si sono giocate nei giorni scorsi 9, 10 e 12 luglio, si sono registrati oltre la consegna dei titoli regionali anche le qualificazioni per i titoli nazionali.

A S. Vito nella categoria M1 vittoria di Pierfrancesco Franchini che con questa prestazione si porta al secondo posto assoluto, mentre al primo posto nella classifica regionale troviamo l'atleta degli All Star di Fornacette Alessandro Nieri. Pierfrancesco si guadagna così l'entrata alle finali italiane. Stesso risultato per la lucchese Roberta D'Elia che in F2 vincendo in questa gara di Lucca potrà ora difendere il titolo Italiano vinto proprio lo scorso anno.

Nella categoria M2 il piazzamento sul gradino più alto del podio è andato al giocatore dei Tweener di Prato Gianluca Bini seguito al secondo posto di Massimiliano Gambicorti (Dark Devil di Vada) e in terza piazza sì è classificato Roberto Franchini del team di Lucca che con questa prestazione si porta al secondo posto nella classifica generale e stacca il biglietto per gli italiani.

In categoria M3 vittoria di Massimo Convalle della Bt Astroline che non solo consolida il primato nella classifica generale e fa suo il titolo regionale, ma va direttamente alla fase nazionale, da segnalare anche il 2° posto di Joshua Navarrini sempre della società lucchese.

Nella M4 titolo per Alessio Campani (Perle Nere S. Romano Pisa) giovane diciassettenne che sicuramente a cominciato bene il suo cammino nel mondo del bowling che conta, subito dietro il bowler lucchese Nicolò Convalle che si piazza in seconda posizione nella classifica finale.

Le classifiche femminili portano la firma nella categoria F1 di Eva Lemstra (Perle Nere); nella F2 come abbiamo anticipato ottima performance di Roberta D'Elia che, dopo la partenza lenta a Vada inanella due vittorie consecutive di Prato e appunto Lucca, si laurea campionessa Toscana, al secondo posto Sara Mastrogiacomo (Dark Devil)ed al terzo un'altra portacolori dell’Astroline Veronica Baldi. La F3 è stata vinta da Sara Stella Zari (Dark Devil), mentre la F4 a visto sul gradino più altro del podio Benedetta Crudo atleta del sodalizio lucchese che chiude al secondo posto della classifica finale.

Da evidenziare che la stagione del bowling agonistico a Lucca, in quanto il PalaBowling Lucca di S. Vito è stato ritenuto dalla Federazione e non solo come ambiente con sistema anti covid 19 all’avanguardia e più avanzato, prosegue con domenica 19 luglio quando si giocherà, dalle ore 14:30, la prima delle tre fasi di singolo per la categoria esordienti e il 30, 31 luglio per la seconda tappa del circuito senior, sempre sulle piste del PalaBowling Lucca di S. Vito.