Sport



La Polisportiva Capannori festeggia la vittoria del campionato di A2 Uisp di pallavolo

sabato, 18 luglio 2020, 10:02

Festa promozione per il Volley femminile della Polisportiva Capannori che è tato ufficialmente ammesso al campionato di A1 Uisp di pallavolo. Un traguardo non scontato ma fortemente meritato dopo che le ragazze di coach Donatelli hanno conquistato 14 vittorie in altrettante partite e al momento della pausa erano saldamente in testa alla classifica pur con una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti. Una stagione dominata fin dall'inizio che la Uisp ha voluto premiare con il meritato salto di categoria.



La squadra si è riunita dallo sponsor Vino e Spuntino per la cena di fine anno e la consegna della coppa e delle rispettive medaglie. Da ora la testa è già al prossimo campionato di A1 femminile Uisp.

Questo il gruppo delle ragazze: Il capitano Eleonora Landucci, Laura Giordano, Giulia Romani, Arianna Tavella, Bianca del Carlo, Silvia Nizzi, Marta Matteoni, Jessica Giusti, Alessandra Pellegrini, Ilaria Bertolucci, Margherita Cagnola.

Accanto a loro il coach Giordano Donatelli, la dirigente responsabile Erika Franceschini, il preparatore atletico Francesca Marchi e il presidente Luca Fontana.