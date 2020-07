Sport



Lucca Racing Simulation: il brivido del grande sport auto a portata di... Lucca

mercoledì, 22 luglio 2020, 12:58

di giulia del chiaro

Vivere l'emozione e l'adrenalina delle piste più famose, sperimentare nuovi percorsi con un'auto da rally e partecipare a note competizioni come la 24 ore di Le Mans: il sogno diventa realtà da Lucca Racing Simulation A.S.D. (viale Giacomo Puccini 1939, Sant'Anna - Lucca).

L'attività, aperta solo lo scorso novembre, è il frutto di un sogno che da anni lega tre amici appassionati di auto sportive, di kart e di videogames legati al settore. Sono Enrico Canali, Simone Pagliai e Andrea Lombardi che a fine 2019 hanno dato vita al loro progetto realizzando il primo centro di simulazione di corse automobilistiche della lucchesia.

Nella struttura sono presenti 4 macchine professionali ed estremamente all'avanguardia che simulano in tutto la guida di auto da formula 1, GT3, GT2, da rally e kart: "Si tratta di macchine tecnologicamente avanzate – spiega Canali – dotate di postazioni in movimento e capaci di replicare ogni buca, ogni sbandata e via dicendo".

Questa tecnologia, quindi, consente di vivere l'esperienza di guida di piste famose, circuiti o strade normali come essere realmente sul posto. I programmi utilizzati, infatti, sono elaborati mediante laser scanner con un drone che riesce a fare una fotografia a tutto tondo del percorso interessato percependo anche il minimo dislivello e riproducendolo identico. In sede è possibile partecipare a competizioni online, sia interne che esterne, alle quali aderiscono anche altri centri sparsi in tutta Italia: possono essere gare di una sola sera o veri e propri campionati su più giorni. Accanto alla componente più competitiva c'è anche la possibilità di organizzare serate ludiche tra amici o di utilizzare le macchine come strumento di allenamento sia per piloti di pista che di rally. Lucca Racing è un'associazione sportiva, quindi per salire sulle macchine è necessario iscriversi richiedendo la tessera direttamente in sede. Il giorno di chiusura è il lunedì, mentre, per il periodo estivo, fino a settembre, l'orario è il seguente: dal martedì al venerdì, dalle 18.30 alle 23, il sabato dalle 21 all'1 e la domenica dalle 21 alle 24. Il sabato e la domenica, inoltre, è possibile accedere anche dalle 16 alle 21, ma solo su prenotazione. Per prenotazioni e informazioni su può chiamare il numero 328 5640145 o seguire la pagina Facebook e il canale Instagram dell'associazione.