Nasce il Folgor S. Pietro a Vico, due impianti e un ripescaggio che a breve sarà ufficiale

venerdì, 24 luglio 2020, 09:05

C’era una volta la Folgor Marlia, società che vanta oltre cento anni di storia, le cui vicende nel corso del XX secolo sono state raccolte addirittura in un libro (Cento volte Folgor) che nei primi anni Duemila ebbe un grande successo tra gli appassionati del calcio lucchese.

C’era una volta il San Pietro a Vico, pezzo pregiato della famiglia Bandettini, che ha vissuto anni fantastici in promozione sono la presidenza di Alfredo, presidente ricordato come pochi nel mondo del pallone del panorama calcistico provinciale ed a cui è stato dedicato l’impianto di gioco, a due passi dal bar del paese, dalla stazione ferroviaria e dalla chiesa parrocchiale.

In questa strana estate sotto tutti i punti di vista, accade anche che due realtà così radicate nel proprio territorio decidano di mettersi insieme e creare una nuova società, che prende il nome di Folgor San Pietro a Vico. Scompare quindi il nome Marlia dal calcio dilettantistico e dei grandi, resta però nel settore giovanile, dove ci sarà una realtà che si chiamerà Accademia Marlia. Così Gianpiero Bandettini, per anni presidente del San Pietro a Vico Acquacalda e ora pronto ad intraprendere l’avventura nella nuova società: “Si tratta di una vera e propria fusione, che ci permette di affrontare il futuro con maggiore serenità. Manca l’ufficialità e facciamo i dovuti scongiuri, ma dovremmo prendere parte al campionato di prima categoria, visto che la graduatoria dei ripescaggi di vede in lizza e che ci sono state diverse mancate iscrizioni in categoria. Le due squadre, lo scorso anno, si erano contese i vertici della classifica in seconda categoria ed ora potranno a braccetto giocarsi la categoria superiore”.



La nuova società sarà così strutturata: Tomei Alberto sarà il presidente, affiancato dai due vice Gianpiero Bandettini e Stefano Torcigliani. Direttore sportivo sarà Pierluigi Pucci, conosciuto in zona per le tante annate da allenatore. In panchina, in quella squadra che dovrà quindi con ogni probabilità cercare la salvezza in prima categoria, ci sarà Orazio Mariani, ex Massa Macinaia e per anni colonna del Luccasette. Smentite quindi le voci che volevano Michele Beani, lo scorso anno al Marlia, sulla panchina della Folgor San Pietro a Vico. Con Orazio Mariani anche Natale Martinis e Massimo Previtera. Alla guida della squadra juniores Tommaso Giorgetti, ex Marlia e Camaiore. Nessun problema sull’individuazione dei colori sociali: le due realtà precedenti erano infatti entrambe bianco e azzurre. Nello staff anche il preparatore dei portieri Alessandro Pieri. Quale campo? Sicuramente il riammodernato stadio di Marlia potrà ospitare i grandi eventi. La sede sociale è a San Cassiano a Vico, presso il campo sportivo. Qui il comune si è impegnato a riqualificare la struttura per ospitare le squadre della nuova realtà che quotidianamente affollano l’impianto per allenamenti settimanali e partite. Presto per parlare di calcio mercato e di acquisti e cessioni, per una società che formalmente è nata pochi giorni orsono. Partito il difensore Francesco Chiocchetti (al Barga) e il mediano Michele Paoli, l’obiettivo di Pucci è quello di confermare diversi elementi ex Marlia. Difficile trattenere il forte centrocampista Matteo Buoni, ex di entrambi i club preesistenti alla fusione.