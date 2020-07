Sport



Pro Cycling Team Fanini: intanto la Crono

giovedì, 9 luglio 2020, 17:00

Sia pur a piccoli passi... finalmente riparte anche il ciclismo femminile "elite", le professioniste delle due ruote.

Come antipasto di una stagione che, per quanto riguarda le corse di gruppo riprenderà ad agosto, viene servita una gara a cronometro.

La prova contro il tempo, la "Ciclismoweb Crono Challenge", è in programma sabato prossimo in Veneto a Roveredo di Guà.

Al via ci sarà anche la Pro Cycling Team Fanini, guidata dal tecnico Mirko Puglioli, che si presenterà al via con le giovani Stefania Belloni (19 anni), Leonora Geppi (21) e Beatrice Pozzobon (19).

"Sono curioso di vedere come si ripartirà dopo la pausa forzata – ha sottolineato il direttore sportivo Mirko Puglioli – per ovvi motivi le ragazze hanno effettuato una preparazione a dir poco precaria, ma si sono date molto da fare nonostante il lockdown. Anche se si tratta di una gara individuale contro il tempo (e con sole tre ragazze per le vigenti normative anti contagio) è pur sempre un primo banco di prova. Sono fiducioso".

Al di là della prova è importante che la squadra ci sia: "siamo pronti per partire o ripartire – ha aggiunto il direttore generale Manuel Fanini – vogliamo portare in alto il nome del club anche perché da qualche mese, purtroppo, la stessa squadra ha insito nel cuore il ricordo di papà Michele. Sento le ragazze sgommare, pronte alla nuova avventura. Sono tutte molto giovani e questo potrebbe essere un vantaggio".

Per vedere le prime corse di gruppo, invece, dovremo aspettare il prossimo mese.