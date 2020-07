Sport



Profumo di azzurro per Aurora Bibolotti, nuova banda della ToscanaGarden Nottolini

venerdì, 24 luglio 2020, 18:24

di Valter Nieri

La diciassettenne Aurora Bibolotti, nuova banda della Toscanagarden Nottolini, sperimenta la sua soddisfazione e la gioia di una carriera che, vista la sua giovane età, è appena sbocciata. La sua estate dedicata al beach volley, perchè non può stare troppo tempo lontana dai campi di giuoco, sta dandole i frutti forse più inaspettati. In versione beachers è stata convocata dal tecnico federale Caterina De Marinis ad un collegiale azzurro che si terrà al CPO di Formia dal 30 luglio all'1 agosto, assieme ad altre nove atlete per stabilire quale sarà la coppia che dovrà difendere i colori azzurri della specialità con la nazionale juniores, in vista dei campionati europei che si terranno a Smirne in Turchia dal 16 al 20 settembre. Sempre in Turchia si svolgeranno anche gli europei Under 22 che erano stati assegnati in un primo tempo alla federazione olandese che poi si è ritirata a causa delle restrizioni in atto per frenare la diffusione del coronavirus. Una convocazione bene accolta dalla Futura Giovani di Busto Arsizio del presidente Franco Forte proprietaria del cartellino, ma soprattutto dai dirigenti di Capannori che hanno acquisito le prestazioni di Aurora per la prossima stagione di serie B. Due società che si conobbero due anni orsono in occasione della finale di Coppa Italia di B2 al Palatagliate di Lucca e che hanno manifestato una stima reciproca sfociata anche in questa collaborazione. Aurora è una promessa del volley ed è pronta a scaldare con le sue performance il caloroso pubblico del Palapiaggia regalando alla Nottolini l'incitamento che merita, sempre che la pandemia finisca definitivamente e tutto torni alla normalità.

AURORA E' IN VIAGGIO PER FORMIA

Una protagonista nel rettangolo indoor, nell'ultima stagione ha giocato in serie C alla Certosa Volley di Pavia, ma anche nel rettangolo di gioco più corto sulla sabbia. Aurora Bibolotti sta trascorrendo la sua estate divertendosi sulla sabbia di Jesolo con la GBA, ma soprattutto traendo benefici con allenamenti mirati per migliorare le coordinazioni, l'agilità e soprattutto l'equilibrio. Questa mattina ha fatto il test sierologico in ottemperanza al protocollo Covid adottato dalla Fipav e partirà da Venezia col Frecciarossa per Roma e poi raggiungere Formia con le altre ragazze U20 convocate. Anche con il beach volley sta maturando una buona esperienza partecipando alle tappe dei campionati italiani. Il lockdown le ha impedito di giocare a livello indoor ma lei non è mai stata ferma scalpitando e continuando ad allenarsi meglio che poteva. Ha tanta voglia di dimostrare quanto vale e questa convocazione azzurra l'ha riempita di emozione, come altrettando le succederà quando farà l'esordio ufficiale in campionato con la Toscanagarden. Un acquisto importante per il D.S. Oronzo Miccoli per dare ulteriore competitività alla squadra Under 19, ma soprattutto alla prima squadra che sta nascendo sotto i migliori auspici. Queste le altre nove convocate per Formia: Arianna Rizzo, Erika Ditta, Sara Fontemaggi, Giada Bianchi, Isabella Monaco, Valentina Gottardi, Letizia Cammillucci, Viviana Boscarato e Nicole Ferrarini.