Tau Calcio Altopascio, in eccellenza arrivano Fazzini e Ghilarducci

mercoledì, 22 luglio 2020, 12:58

Vivere l'emozione e l'adrenalina delle piste più famose, sperimentare nuovi percorsi con un'auto da rally e partecipare a note competizioni come la 24 ore di Le Mans: il sogno diventa realtà da Lucca Racing Simulation A.S.D.

mercoledì, 22 luglio 2020, 10:23

La Nottolini ufficializza la nuova avventura targata Capannori, ma con il marchio Toscanagarden sulle maglie che sale primo sponsor dalla seconda alla prima squadra prendendo il posto di Bionatura che rimane comunque sponsorship partner

martedì, 21 luglio 2020, 18:53

Quarta stagione in biancorosso per Francesco Masini, che sarà ancora una volta il centro titolare del quintetto della Polisportiva Capannori nel campionato di Promozione

lunedì, 20 luglio 2020, 19:42

Per Amore e Vita-Prodir una prima "ripartenza" - in Lituania - c'è già stata. Ed è stata decisamente un'ottima ripartenza, grazie alla performance di Maris Bogdanovics che ha regalato al team il 1° successo stagionale

domenica, 19 luglio 2020, 19:18

Bella vittoria nel torneo di terza categoria svoltosi a Lido di Camaiore al Tc Zara, per Alex Troysi che ha battuto in finale Lorenzo Ghilarducci per 2-6, 6-3, 6-2

domenica, 19 luglio 2020, 18:08

Il team lucchese archivia l'appuntamento inaugurale di Coppa Rally di Zona VI con tre equipaggi nelle prime dieci posizioni assolute. Esordio convincente sulla Skoda Fabia R5 per Stefano Gaddini, quinto, e Thomas Paperini, sesto