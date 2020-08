Sport



A&V-Prodir: campionati nazionali nel mirino

sabato, 22 agosto 2020, 20:00

Tizza sarà leader per la prova italiana. L'ex campione olimpico Martinez correrà in Francia, Petelin in Lussemburgo, mentre Luksevics è Bogdanovics saranno poi al via del campionato Europeo.

Paese che vai, campionato che trovi. Giorni "caldi" per Amore e Vita - Prodir, che sarà impegnata con tutti i suoi atleti nei campionati nazionali, ed anche in quelli Europei con il duo lettone Luksevics e Bogdanovics.

Marco Tizza, fresco di maglia azzurra al Giro dell'Emilia, tenterà di migliorare il decimo posto del 2019, in una corsa che lo vide protagonista fino agli ultimi chilometri (fu l'ultimo a cedere al vincitore Formolo, a causa soprattutto di una sua disattenzione in discesa).

Tizza sta pedalando molto bene ed ha in mente questo importantissimo appuntamento da un anno ormai.

A dare manforte all'atleta Lombardo, ci saranno gli altri corridori italiani di A&V - Prodir, con in testa Davide Appollonio. Sull'ammiraglia ci sarà Marco Zamparella, le cui aspettative generali in termini di risultato sono molto alte.

Staremo a vedere...come sempre sarà la strada a dare il verdetto.

Intanto si correrà anche nelle altre nazioni, ed occhi puntati soprattutto sul campione olimpico di MTB Miguel Martinez, che a 44 anni e dopo 10 anni, tornerà a vestire a la maglia di Amore e Vita - Prodir in questo finale di stagione. Martinez sarà impegnato nel campionato francese e questa sarà la sua gara di debutto, molto particolare, con la maglia del team di Fanini.

Charly Petelin difenderà invece i colori del team in Lussemburgo, mentre Luksevics, Bogdanovics, Pelcers, Andrijanovs e Sergis faranno altrettanto nei prossimi giorni in Lettonia. Prima però Luksevics e Bogdanovics saranno entrambi al via con la nazionale lettone al Campionato Europeo su strada, un impegno molto prestigioso e sentito in casa A&V.