Amore&Vita Prodir fiera di Marco Tizza in azzurro al giro dell'Emilia

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:55

Che il cuore di Michele Fanini fosse grande si sapeva, che fosse immenso si è scoperto in questi giorni. E la dimostrazione è arrivata da un gruppo di suoi amici, forse ex campioni del ciclismo, forse gli stessi che Michele aveva sempre seguito con grande professionalità e affetto

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:34

Dopo la straordinaria impresa centrata tre anni fa dal Basket Le Mura, Lucca torna a salire sul tetto d’Italia. Il merito è del Ct Lucca Vicopelago, vincitore della serie A1 femminile edizione 2020 per effetto del rotondo 3-0 inflitto alle campionesse d’Italia in carica di Prato

domenica, 9 agosto 2020, 13:31

Si è ripresa l'attività schermistica in casa Puliti. Il calendario degi avvenimenti ha avuto grosse modifiche di data dopo l'interruzione per il Covid-19 in vista dell'attività agonistica il cui inizio, d'altra parte, è ancora da decidere

sabato, 8 agosto 2020, 13:33

Bel podio per la "Pro Cycling Team Fanini" in una gara internazionale su pista. A conquistare la medaglia di bronzo è stata la giovanissima Ylenia Fiscarelli, appena 18enne, pugliese di nascita ma residente nelle Marche

sabato, 8 agosto 2020, 12:59

Classe 2004, compirà 16 anni a Natale, per Carolina Tocchini si presenta una grande opportunità ed una svolta alla sua breve carriera. Inizierà la prossima stagione agonistica con i colori dell'ASD Castelfranco del presidente Daniele Quinti e del D.S.Luigi Polidori

venerdì, 7 agosto 2020, 08:51

La Pantera Lucchese non vuole perdere tempo per risalire in B2. L'obiettivo, sfumato nella scorsa stagione a causa del forzato annullamento del campionato quando Torriani e compagne erano lanciate verso i play-off dopo sette successi consecutivi, rimane lo stesso