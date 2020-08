Sport



Basket Le Mura Lucca, al via il raduno delle biancorosse

giovedì, 20 agosto 2020, 19:19

A sei mesi di distanza dall’ultimo allenamento, prima che la pandemia di Covid-19 deflagrasse in tutta la sua drammaticità, il Gesam Gas e Luce Le Mura si è ritrovato al Palatagliate per iniziare la preparazione di quella che sarà l’undicesima stagione di fila in Serie A1 per il team del presidente Rodolfo Cavallo. Il saluto fuori dal palazzetto dello sport con i tifosi presenti, tutti rigorosamente muniti di mascherina e osservanti le normative relative al distanziamento interpersonale, ha rappresentato il primo passo verso il ritorno ad una normalità sportiva. Entusiasmo palesato, inoltre, da tutto il nuovo roster, con assenti giustificate le americane Dj Williams e Jewell Tunstull, radunatosi agli ordini di Francesco Iurlaro, coadiuvato da quest’anno dal nuovo vice allenatore Lorenzo Puschi e dal rinnovato tandem di preparatori atletici Nicola Cortopassi-Filippo Pelamatti. Confermati Piero Cibeca e Rossana Pisani, rispettivamente medico e fisioterapista del club.

La Lucca biancorossa ha potuto abbracciare Laura Spreafico e Maria Miccoli dopo la prima e felice esperienza, dare il benvenuto agli altri nuovi acquisti Francesca Russo e Claudia Pallotta e di ritrovare Ivana Jakubcova, Giovanna Elena Smorto, Silvia Pastrello ed Alessandra Orsili. Prosegue nel migliore dei modi l’operazione recupero delle due classe 2001, costrette ad interrompere anzitempo la stagione 2019-2020 per la rottura del legamento crociato. Significativa la presenza di otto giocatrici de Le Mura Spring per questa prima fase di preparazione, un’esperienza per loro importante, come quella del giovane terzetto Cibeca-Azzi-Farnesi che faranno parte del roster biancorosso proseguendo così nel percorso di crescita.

A parlare a nome del club ci ha pensato il dirigente responsabile Luca Busico, che ha fatto così le veci del presidente Rodolfo Cavallo. “Siamo molti contenti di essere all’undicesimo campionato nella massima serie; speriamo di ripetere quanto fatto vedere lo scorso anno sino a che si è giocato.” – sono le parole di Busico- “La nuova stagione inizia tra difficoltà di ogni genere ma siamo convinti di aver allestito una buona squadra frutto di una miscela di alcune giocatrici confermato alle quali se ne sono aggiunte altre. Mi auguro, e penso di interpretare il pensiero delle altre tredici compagini partecipanti, che sia possibile terminare il campionato e che sia un torneo regolare, ovvero con la presenza del pubblico.”

Non vede l’ora di iniziare la sua seconda stagione nella città dell’arborato cerchio Francesco Iurlaro. Il coach pesarese, fresco di rinnovo pluriennale, prova a fare le carte alla Serie A1 che verrà. “Abbiamo allestito una squadra che possa far divertire, anche se credo che il campionato abbia alzato il proprio livello tecnico con l’approdo di Campobasso e Dinamo Sassari” – afferma Iurlaro- “Siamo pronti sia in campo che fuori; vogliamo essere una compagine tosto ma allo stesso camaleontica per cambiare in base alle avversarie che ci troveremo di fronte.”

Roster Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca per la preparazione

Claudia Pallotta, Laura Spreafico, Maria Miccoli, Francesca Russo, Alessandra Orsili, Giovanna Elena Smorto, Silvia Pastrello, Ivana Jakubcova, Elisabetta Azzi, Lavinia Cibeca, Vittoria Farnesi, Dj Wlliams, Jewel Tunstull, Sofia Morettini, Caterina Cerri, Costanza Cerri, Margherita Ragghianti, Eva Leovino, Iris Lorenzin, Eleonora Rugani e Daria Pellegrini

Foto Alcide