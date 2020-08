Sport



Basketball Club Lucca, occhi puntati sul settore giovanile

giovedì, 27 agosto 2020, 10:52

In questo periodo c'è molto fermento all'interno del Basketball Club Lucca, molte le cose a cui pensare, ancora di più quelle da riorganizzare, c'è da recuperare tutto il tempo di inattività causato dal lungo stop a causa del Covid-19.

Da pochissimo è partito il nuovissimo progetto Lucca Academy Basket, riguardante i piccolissimi del mini basket, in fermento anche il settore della prima squadra per la composizione del roster che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie C Gold.

Poi è la volta del settore giovanile, forse il più difficile da gestire, dove bisogna necessariamente valutare atleta per atleta e scegliere per lui la squadra che risulti essere la migliore collocazione per le sue peculiarità e conseguentemente scegliere l'allenatore più adatto al gruppo da allenare.

Quest'anno il Basketball Club Lucca porta sul parquet ben nove squadre, parliamo di circa 140 ragazzi che si dovranno preparare per iniziare, crediamo verso la fine di ottobre, i rispettivi campionati.

Queste le squadre per il prossimo campionato e i loro coach:

U 20 – Nalin Francesco – Orsi Gianluca

U 18 Gold – Ricci Alessandro – Pizzolante Francesco

U 18 Silver – Chiarello Massimo – Orsi Gianluca

U 16 Ecc – Merciadri Luca – Losco Lorenzo

U 16 Silver Rossa – Landucci Giacomo – Cappellini Fabrizio

U 16 Silver Bianca – Tardelli Filippo – Cappellini Fabrizio

U 15 Silver – Chiarello Massimo – Perfetti Alberto

U 14 Elite – Sodini Damiano – Tardelli Filippo

U13 Regionale – Sodini Damiano