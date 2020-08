Sport



Carolina Tocchini sulla rampa di lancio per Castelfranco

sabato, 8 agosto 2020, 12:59

di Valter Nieri

Classe 2004, compirà 16 anni a Natale, per Carolina Tocchini si presenta una grande opportunità ed una svolta alla sua breve carriera. Inizierà la prossima stagione agonistica con i colori dell'ASD Castelfranco del presidente Daniele Quinti e del D.S.Luigi Polidori. Un sogno che si avvera per lei dopo il provino fruttuoso in terra pisana che ha convinto lo staff tecnico di Alessandro Menicucci ad ingaggiarla con prestito oneroso per una stagione e diritto di riscatto da esercitare eventualmente per il prossimo anno. La palleggiatrice del Porcari alta 1,75 vede coronare un sogno dopo che si era distinta nell'ultimo campionato di 2.a Divisione che la squadra del D.T. Marco Fabbri stava conducendo al primo posto imbattuta prima dell'interruzione a causa del coronavirus. Prima ancora la sua squadra si era aggiudicata il girone territoriale Under 16 venendo successivamente eliminata ai play off in quello interprovinciale per la qualificazione ai regionali. Il suo nome era stato segnalato alla squadra pisana dal suo ex storico coach Guglielmo Pucci, uno dei tecnici da sempre più apprezzati in Toscana. L'ormai ex palleggiatrice del Porcari sarà inserita nelle squadre Under 17 e di 1.a Divisione con qualche fugace apparizione in caso di necessità anche nella prima squadra di B1 che vede da diversi anni protagonista la squadra di coach Menicucci e che lo sarà anche nella prossima stagione nel girone C nazionale. Carolina è un nome nuovo che si affaccia quindi nel grande movimento vollistico toscano e lo fa in punta di piedi con molta dedizione ma soprattutto chiedendo permesso con educazione e rispetto. Ne parla Marco Fabbri, il tecnico che ha sempre creduto in lei facendola crescere dopo un periodo giovanile un po' burrascoso. " Carolina-dice-il D.T.-aveva iniziato a giocare nel Lucca Volley ma la sua stazza (era già alta 1,70 a 12 anni ndr), non riscuoteva troppa fiducia nell'ambiente e questa sensazione l'avvertiva non potendo sollecitare corrette metodiche di allenamento nello sviluppo motorio più lento fra le ragazze alte. E' normale che all'età di 12-13 anni le atlete più basse di statura hanno maggiore plasticità nei movimenti. Io al contrario ho sempre sostenuto che l'altezza sia un pregio e non un difetto specialmente se una ragazza vuole fare carriera".

LE SUE ATTITUDINI NATURALI DA PALLEGGIATRICE SEMPRE AL SERVIZIO DEL GRUPPO

Il Porcari Volley in tre anni dalla sua costituzione si è distinto per aver creato un grande movimento giovanile e per volere del suo presidente Roy Tocchini ha raggiunto un buon patrimonio assicurandosi la proprietà di tutti i cartellini. Così è stato naturale il passaggio dal Lucca Volley al Porcari anche di Carolina, figlia del presidente ma senza nessun privilegio rispetto a tutte le altre compagne di squadra. " Carolina-prosegue il D. T. Fabbri-l'ho presa in consegna due anni e mezzo fa quando entrai a far parte del Porcari. Senza farle nessuno sconto non nego che ho dovuto lavorarci molto sulle peculiari caratteristiche fisiche e psicologiche ed è migliorata tanto a livello tecnico ed anche nei suoi atteggiamenti caratterizzati da propositività e apertura al dialogo e l'impegno che ha sempre messo negli allenamenti le sono serviti come momento di confronto con il gruppo per il quale lei ha sempre avuto rispetto, mettendolo sempre al primo posto del suo impegno sportivo." La sua visione di gioco e la sua intelligenza tattica le hanno consentito in giovanissima età di ottenere risultati sorprendenti e di trasformarsi in poco tempo fra le migliori palleggiatrici di categoria. L'opportunità concessa a Carolina può riguardare anche altre atlete del Porcari Volley. Calpestare il prestigioso parquet del Pala Bagagli di Piazza Mazzini è un sogno di tante. Ma sta per nascere una futura collaborazione fra Castelfranco di Sotto e Porcari? " Una eventualità da tenere in considerazione-risponde il presidente Tocchini- e condivisa anche dai dirigenti della blasonata società pisana. Lo sviluppo di giovani talenti è un processo a lungo termine e noi daremo l'opportunità di salire di categoria a tutte le nostre bimbe facendole crescere senza fretta". Il vuoto nel palleggio lasciato da Carolina sarà ricoperto da Sara Allegrini affiancata da un'altra ragazza in campagna acquisti.