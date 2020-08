Sport



Ciclismo femminile: il "Toscana" si prepara al 2021

giovedì, 27 agosto 2020, 13:59

Il prossimo, quello del 28-29 e 30 agosto, doveva essere il weekend dedicato al Giro della Toscana Internazionale femminile di ciclismo e invece l'organizzazione ha deciso di rinviare la manifestazione al prossimo anno.

Quella che doveva essere la 25esima edizione di una delle corse a tappe più longeve e importanti d'Europa, interamente dedicata all'indimenticabile campionessa lucchese Michela Fanini non si correrà, almeno non in questo disgraziato anno.

E pensare che era già tutto pronto da tempo: percorso, iscrizioni (25 squadre, delle quali 18 straniere), manifestazioni collaterali, servizi per atlete e sportivi.

"Eravamo pronti – ha sottolineato patron Brunello Fanini, presidente di organizzazione – ma la rigidità dei protocolli sanitari anti contagio e, soprattutto, la mancanza di contatto fra il pubblico e le cicliste, che è la prerogativa della nostra festa, ci hanno consigliato di rimandare tutto all'anno prossimo. Ovviamente siamo dispiaciuti ma non abbattuti visto che stiamo già pensando al 2021".

E in effetti, proprio in questi giorni, nella sede della "Michela Fanini" (la società ciclistica che da sempre organizza la manifestazione) si susseguono le riunioni per migliorare, se possibile, il "Toscana" 2021. E per questo si sta pensando a riallungare il numero delle tappe da tre a quattro.

"Non abbandoniamo ma, semmai, rilanciamo – ha aggiunto il vice presidente di organizzazione Angelo Giannini – oltre a riproporre una gara già super collaudata, vogliamo approfittare di questa pausa forzata per concentrarci su un eventuale inserimento di una quarta tappa. Siamo sulla buona strada".

"Solo un piccolo stop sul nostro percorso – ha concluso l'altro vice presidente di organizzazione Leonello Stefani – cercheremo di limare e migliorare tutti quei dettagli che, solitamente, vengono affrontati per ultimi e, spesso, con poco tempo a disposizione. Ora il tempo non ci mancherà di sicuro; per questo vogliamo confezionare un prodotto migliore".

Manca l'ufficialità dell'Uci (l'Unione Ciclistica Internazionale), ma il Giro della Toscana 2021 dovrebbe disputarsi nel periodo che va dal 26 al 29 agosto.