Clara Bartolini nuova scalatrice del ciclo team San Ginese

martedì, 18 agosto 2020, 11:02

di Valter Nieri

L'impatto sull'emergenza Coronavirus è stato devastante anche nel ciclismo dilettantistico amatoriale. Fra coloro che sperano di ritornare presto all'attività c'è il Ciclo Team San Ginese, la squadra capannorese che si è resa famosa per aver segnato con il proprio nome i successi in alcune delle Gran Fondo più importanti a livello nazionale.

Un gruppo di atleti animati dalla passione per il ciclismo ma che sono anche oggetto verso tematiche sociali pedalando in armonia come giovedì 13 agosto quando partendo da San Ginese di Compito hanno raggiunto l'Abetone per ricordare l'amico Paolo Torelli, scomparso a febbraio dopo essere stato colpito da un malore. Per superare l'esasperazione delle emergenze da Covid per non poter dare sfogo ai loro programmi stagionali, improntati sulle Gran Fondo ma anche sulle gare in linea, si allenano tutti i giorni, seguiti dall'ammiraglia del presidente e fondatore della squadra Claudio Andolfi, facendosi coraggio sperando che il Covid 19 ed il conseguente look down venga definitivamente debellato. Stagione persa per i fondisti che annualmente vanno alla ricerca del podio nelle Gran Fondo e fra questi i più penalizzati sono Daniele Pretini, Giuseppe Ceragioli, Raffaele Basile e Chiara Turchi, i grandi specialisti più volte piazzati e vincenti quanto meno a livello di categoria. Purtroppo le gare in programma sono state tutte annullate.



CLARA BARTOLINI UN RINFORZO MIRATO PER LE SALITE

Una nuova scalatrice alla corte di Andolfi e Lippi. Si chiama Clara Bartolini, residente in zona "4 Mura" di Gragnano. Ventidue anni, va in bicicletta soltanto dallo scorso anno quando iniziò l'attività con la Conceria Zabri Fanini. "Ho esordito nella Gran Fondo - dice Clara-lo scorso anno a Sovigliana. Il miglior risultato un secondo posto nella cronoscalata Vaglia-Bibigliano." In Toscana ha scoperto il terreno ideale per sviluppare le sue doti da scalatrice, prima dello stop forzato a causa del coronavirus, ma vorrà confermare possibilmente anche la sua predisposizione nelle cronometro individuali come quella in programma domenica 23 agosto nel 23.o GP Città di Occhiobello in provincia di Rovigo. Una crono che potrebbe vederla alla partenza assieme agli specialisti Massimo Tucci, Mauro Tucci e Paolo Rilli. Nella prova contro il tempo il ritrovo è fissato per le 7,30 a Santa Maria Maddalena di Occhiobello. Il tracciato è pianeggiante e si snoda sull'argine sinistro del Po. La partenza è da Gaiba alle 9,30 per poi proseguire attraversando Argine Po, Stienta, Occhiobello fino all'arrivo dopo km.13,5 di Santa Maria Maddalena. Verranno premiati i primi cinque di ogni categoria ed assegnato il Trofeo Cronomen d'Oro 2020. Un appuntamento che i ciclisti si augurano vada in porto perchè con la minaccia del Covid, l'organizzazione di certi eventi non è mai scontata.

IL CICLISMO L'HA STRAPPATA ALL'EQUITAZIONE

Clara Bartolini, è al secondo anno del corso di laurea magistrale di Scienze della Formazione Primaria a Firenze, ha scelto il ciclismo. La passione per la bicicletta è riuscita a prevalere ed a strapparla da quella dell'equitazione. "Sin dall'età di 15 anni superai l'idoneità a gareggiare in determinate categorie nel salto ad ostacoli - dice la neo ciclista - anche se già allora mi divertivo con la bicicletta".

L'equitazione aiuta a crescere i giovani in maniera sempre più diffusa, favorita dalla moda e da passioni naturalistiche. Ciò nonostante ai colpi di sperone ha preferito quelli di pedale per misurare le sue capacità ed abilità motorie dipendendo esclusivamente dalle risorse personali. L'anno scorso alla Zabri Fanini le sue prime esperienze a livello competitivo e quest'anno l'approfondimento. Ma a cosa è dovuto il passaggio alla Ciclo Team San Ginese? "E' sempre più consuetudine fare delle uscite in allenamenti di gruppo. Iniziai ad allenarmi con alcuni amici di mio padre che corrono per il Ciclo Team, fra i quali Mauro Nieri, Marco Dal Porto e Vincenzo Mori. Mi invitarono a provare ed in effetti mi sono subito trovata a mio agio. Spero proprio che finisca quanto prima l'emergenza da Covid e si possa tornare a correre ".