Sport



Colpo di mercato della Libertas che ingaggia la diciannovenne Ilaria Angeli

lunedì, 31 agosto 2020, 18:54

di Valter Nieri

La versiliese Ilaria Angeli alza l'asticella delle ambizioni della Libertas Ponte a Moriano in vista del prossimo campionato di serie D. Dopo essere cresciuta nello Jenco di Viareggio ed aver maturato esperienze importanti con Lucca Volley, Versilia, Montebianco e Oasi Viareggio, il forte e promettente giovane martello ricettore indosserà la casacca della squadra lucchese guidata da Alessandro Nelli. "E' stata una trattativa lampo-dice il coach-fra la sua famiglia, proprietaria del cartellino, e la nostra società l'intesa è stata veloce. Ilaria ha diciannove anni ed è in prospettiva una fra le più forti bande della provincia di Lucca. Stiamo costruendo una squadra giovane e devo dire che ogni volta che incontravo le sue squadre quando allenavo a Barga, rimanevo sempre colpito dalle prestazioni di questa ragazza. Finalmente riuscirò ad allenarla". Fresca di diploma di ragioniera ed ancora incerta sulla facoltà all'Università, la diciannovenne atleta nata a Pietrasanta e residente a Stiava non ha avuto dubbi sulla sua nuova destinazione: "La mia voglia di giocare è tanta-dice a La Gazzetta di Lucca- ed il coach mi ha assicurato un posto da titolare in una squadra che punta alle prime posizioni, ecco perchè ho preferito scendere di categoria, dal momento che lo scorso anno giocavo nell'Oasi in serie C. Ogni pratica sportiva è un microsomo della vita fatta di sacrifici ed applicazioni e questa società lucchese mi ha motivato a consolidare le mie conoscenze con il volley e ad aumentare le mie ambizioni, perchè a me, non lo nascondo, piace vincere. E' per questo che ho accettato il sacrificio che mi aspetta considerando i chilometri che dividono Ponte a Moriano da casa mia". Alta 1,76, dotata di buona tecnica, veloce e potente, può essere utile anche come opposta. " Nelle mie squadre precedenti sono spesso stata impiegata come opposto, sia nel Versilia quando vincemmo il campionato interporvinciale Under 16, fino all'Oasi Viareggio, mia ultima squadra prima di arrivare a Ponte a Moriano. Addirittura alcuni vedono un mio prossimo futuro come libero, viste le mie qualità anche in fase di ricezione e difesa".



PER ILARIA LA MOTIVAZIONE E' LA MOLLA CHE LA SPINGE A FARE MEGLIO



La sua versatilità in più ruoli è un vantaggio per la squadra. Sia lei che Susanna Saettoni possono giocare di banda ed anche opposte alla palleggiatrice. Entrambe hanno 19 anni, così come il libero Silvia Donati e la centrale Marta Buselli. Giovani che avranno il vantaggio di crescere giocando assieme alle esperte Luisa Gori e Giulia Cosci ma anche alle sorelle Francesca e Benedetta Quilici. Per Ilaria la motivazione assume una forte rilevanza. Gettare le basi alla corte di Nelli, può aiutarla a sviluppare caratteristiche positive di personalità ed anche la consapevolezza dei limiti personali. Il presidente Giuseppe Palagi sta costruendo una squadra destinata a durare nel tempo e per completare il roster sta visionando assieme al coach altri giovani talenti.