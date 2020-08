Sport



Franco Del Sorbo prosegue con la Polisportiva Capannori

lunedì, 24 agosto 2020, 11:15

Ancora una conferma per la Polisportiva Capannori che si appresta a disputare il campionato di Promozione. Si tratta di Franco Del Sorbo, storico capitano della Libertas Lucca, con la quale ha vinto il campionato di serie D e disputato un'ottima stagione di C Silver, che ha scelto di indossare la casacca biancorossa per la seconda stagione consecutiva. Un giocatore di grande esperienza che assicura rimbalzi, difesa e leadership alla squadra che con queste conferme si candida per un posto nei playoff.