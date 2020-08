Gli schermitori lucchesi in stage a Chianciano

Altri articoli in Sport

sabato, 8 agosto 2020, 13:33

Bel podio per la "Pro Cycling Team Fanini" in una gara internazionale su pista. A conquistare la medaglia di bronzo è stata la giovanissima Ylenia Fiscarelli, appena 18enne, pugliese di nascita ma residente nelle Marche

sabato, 8 agosto 2020, 12:59

Classe 2004, compirà 16 anni a Natale, per Carolina Tocchini si presenta una grande opportunità ed una svolta alla sua breve carriera. Inizierà la prossima stagione agonistica con i colori dell'ASD Castelfranco del presidente Daniele Quinti e del D.S.Luigi Polidori

venerdì, 7 agosto 2020, 08:51

La Pantera Lucchese non vuole perdere tempo per risalire in B2. L'obiettivo, sfumato nella scorsa stagione a causa del forzato annullamento del campionato quando Torriani e compagne erano lanciate verso i play-off dopo sette successi consecutivi, rimane lo stesso

giovedì, 6 agosto 2020, 13:00

Parola d'ordine non fermarsi ed i ragazzi Cam Lucca di San Filippo, dai primi di giugno, oltre ai vari allenamenti si sono impegnati nelle gare E Tournament, tornei internazionali di karate organizzati da Sportdata per il settore kata

mercoledì, 5 agosto 2020, 16:12

Montecatinese di razza, cresciuto tra il Palavinci e il Palaterme, un cognome importante per la storia cestistica di Montecatini, tre anni da capo allenatore ad Altopascio, partendo dalla Divisione nazionale, alla C Silver, poi due anni a Montale in C Gold ed infine il salto in serie B con il...

mercoledì, 5 agosto 2020, 08:39

Il lockdown ha accentuato le problematiche economiche per la ripartenza nei vari campionati, ma non ha frenato la voglia di ripartire della Libertas Ponte a Moriano per nuove sfide da vincere e per giunta in una categoria superiore