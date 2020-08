Sport



Il Basketball Club Lucca si presenta: largo ai giovani

lunedì, 24 agosto 2020, 17:15

Con la conferenza stampa di oggi, il Basketball Club Lucca si presenta ufficialmente alla stampa ed espone le linee di programma per la prossima stagione.

E' presente tutta la compagine societaria, il Presidente Matteo Benigni, il Vice Presidente responsabile Umberto Vangelisti, Ugo Donati, Giovanni Giusti, Guglielmo Menchetti e Marco Terigi, in più al tavolo il nuovo coach Alberto Tonfoni.

"Abbiamo deciso di salvare il titolo e il lavoro di molti anni" così ha esordito il Presidente Benigni.

Oggi il Bcl si presenta in una veste societaria completamente nuova, motivata, fatta da persone che vivono a Lucca e il cui lavoro è sul territorio lucchese, gente con la passione per il basket.

Il totale arresto delle attività dovuto al lockdown ha complicato maggiormente le cose, come il passaggio societario avvenuto poco più di un mese fa, insomma non è stato facile rimettere insieme un tessuto che si era sfilacciato nel lungo stop, si è dovuto riprendere contatto con tutti i componenti dello staff, nel frattempo il Bcl ha dovuto rinunciare ad una delle sue pedine più importanti, Giuseppe Piazza, lo scorso anno responsabile del settore giovanile, ha lasciato l'arborata cerchia per trasferirsi come primo allenatore in serie A femminile a Battipaglia.

In questa fase di rinnovamento le linee date sono chiarissime, la parola d'ordine è largo ai giovani, il settore giovanile riceverà le maggiori attenzioni a cominciare da chi se ne dovrà occupare, sono infatti tre ragazzi nati e cresciuti a canestri e pallone nell'humus baskettaro lucchese, Alessandro Ricci, Luca Merciadri e Damiano Sodini, a sostenerli per questo anno, prima di spiccare il volo in solitaria ci saranno due colonne portanti del nostro basket, Massimo Chiarello e Fabrizio Cappellini, esperti e navigati allenatori.

Aria nuova anche per la prima squadra, la scelta di Alberto Tonfoni è dettata, oltre che dalle sue capacità tecniche, anche dal fatto che è giovane ed è abituato a lavorare con i ragazzi, fattore di assoluta importanza perché quest'anno il Basketball club Lucca, schiererà un roster decisamente giovane, arricchito da uno o due senior per dare carattere e sostanza in alcune zone del campo, ad affiancarlo ancora esponenti del basket lucchese, Francesco Pizzolante e Andrea Nicolosi

Della squadra faranno parte Matteo Russo, Jacopo Pierini, Nicola Giovannetti, Andrea Simonetti e l'ultimo acquisto Filippo di Sacco, proveniente dalla Pielle Livorno.

Le ultime parole sono di Tonfoni, contento per la chiamata ricevuta da Lucca e come dice lui " carico, motivato e con tanta voglia dopo questa lunga pausa, di tornare a battere il pallone sul parquet "