Il Ct Lucca Vicopelago si laurea campione d’Italia: Tc Prato schiantato 3-0

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:34

di Michele Masotti

Dopo la straordinaria impresa centrata tre anni fa dal Basket Le Mura, Lucca torna a salire sul tetto d’Italia. Il merito è del Ct Lucca Vicopelago, vincitore della serie A1 femminile edizione 2020 per effetto del rotondo 3-0 inflitto alle campionesse d’Italia in carica di Prato.

Un vero e proprio trionfo quello delle biancorosse che chiudono così un ciclo eccellente, iniziato nel novembre 2017 con lo storico salto nel gotha della racchetta femminile italiana. Oltre alle tre protagoniste di giornata, Jessica e Tatiana Pieri e Bianca Turati, un grosso plauso va ai due tecnici Ivano Pieri e Cristiano che, assieme ai dirigenti del circolo, hanno sempre creduto di poter alzare, un giorno, il trofeo tricolore.

A caccia del primo titolo tricolore della sua storia, per la città di Lucca sarebbe il secondo dopo quello conquistato nella stagione 2016-2017 dal Basket Le Mura, il Ct Vicopelago inizia con il piede giusto la giornata decisiva in quel di Todi contro il Tc Prato, campione in carica. Al termine di una pesante e spettacolare battaglia, Tatiana Pieri ha piegato la resistenza in tre set, 2-6 7-6 15-13 in finale, di Lucrezia Stefanini. Grande prova quella della classe 1999 che, sospinta dal tifo dei diversi appassionati del circolo lucchese giunti fino in Umbria e dai preziosi consigli di coach papà Ivano, ha mostrato carattere da vendere rimontando il set iniziale di svantaggio ed annullando un match point nei confronti di un’avversaria più esperta e dotata di una potenza di palla più pesante.

Stefanini ha condotto le danze nel primo parziale aggiudicandoselo con un netto 2-6. Il parziale successivo, invece, vede Tatiana Pieri prendere le adeguate contromosse alla tennista pratese dando vita ad un set equilibratissimo e risolto al tiebreak grazie ad alcuni punti di alta scuola. Romanzesco e dall’andamento appassionante è stato il supertiebreak, che sostituisce a tutti gli effetti il terzo set. A scattare meglio dai blocchi è Lucrezia Stefanini, capace di issarsi sull’8-5 prima di subire l’impetuosa rimonta di Tatiana Pieri. Annullato con un bel passante il primo match point sull’8-9, la tennista del circolo lucchese assume saldamente in mano il pallino dello scambio costruendo ben quattro palle match, tutte cancellate da alcune soluzioni estemporanee della rivale. Il quinto match, però, è quello giusto: Tatiana Pieri chiude la contesa con un perfetto “schiaffo” al volo sul 15-13.

Ct Lucca, quindi, in vantaggio; adesso l’attenzione si sposta al confronto tra Bianca Turati e la tennista ceca Kristina Kucova, attuale n.171 del ranking WTA ma che nel 2019 riuscì a toccare la posizione 70 delle classifiche mondiali. La partita, però, non è ancora iniziata poiché su Todi si sta abbattendo il più classico dei temporali estivi. Il quinto successo in sei singolari della giovane tennista milanese, mai acquisto si rivelò più azzeccato, ricalca un andamento simile a quello della sfida andata in scena precedentemente. Primo set equilibrato con la Kucova che piazza l’allungo decisivo sul 5-7 per poi incassare nel secondo parziale il ritorno di Turati che ristabilisce la parità sul 6-4. Si arriva nuovamente al supertiebreak dove la portacolori di Lucca chiude la pratica sul 10-7.

La parola fine su una sfida che si pronosticava fosse più equilibrata, la scrive Jessica Pieri. Il 6-1 6-4 rifilato a Martina Trevisan, la giocatrice con la classifica migliore a livello internazionale, racconta di una tennista capace di mantenere i nervi saldi nel secondo parziale, quando la portacolori di Prato aveva strappato tre volte il servizio, e di chiudere al secondo match point a sua disposizione. Il Ct Lucca Vicopelago è campione d’Italia.