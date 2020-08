Karate, il Cam Lucca ai vertici mondiali del Kata

Altri articoli in Sport

mercoledì, 5 agosto 2020, 16:12

Montecatinese di razza, cresciuto tra il Palavinci e il Palaterme, un cognome importante per la storia cestistica di Montecatini, tre anni da capo allenatore ad Altopascio, partendo dalla Divisione nazionale, alla C Silver, poi due anni a Montale in C Gold ed infine il salto in serie B con il...

mercoledì, 5 agosto 2020, 08:39

Il lockdown ha accentuato le problematiche economiche per la ripartenza nei vari campionati, ma non ha frenato la voglia di ripartire della Libertas Ponte a Moriano per nuove sfide da vincere e per giunta in una categoria superiore

lunedì, 3 agosto 2020, 12:16

Brillano le stelle Virtus in questa calda estate e a splendere ancor di più sono le stelle rosa della squadra lucchese. A cominciare da Idea Pieroni che a Udine vince il meeting giovanile di salto in alto Gemona Jump Development con 1,84

lunedì, 3 agosto 2020, 09:40

Prosegue a gonfie vele il tour estivo tutto italiano di Andrea Lanfri e Massimo Coda, i due alpinisti hanno l'obiettivo di scalare alcune delle vette più famose della nostra penisola. Ad oggi sono 3 le vette conquistate: la Marmolada, il Gran Paradiso e il Monte Bianco

domenica, 2 agosto 2020, 19:26

Al termine di una maratona durata nove ore il Ct Lucca Vicopelago approda per la prima volta nella sua storia nella finale scudetto grazie al successo ottenuto, nel doppio di spareggio, contro Binasco

sabato, 1 agosto 2020, 12:29

La Polisportiva Volley Capannori, con gli ultimi cinque aggregati selezionati a metà di questa settimana, ha così completato il roster della squadra maschile che dovrebbe partecipare al campionato di 1.a Divisione