Sport



La banda quindicenne Asia Caporali sceglie una Nottolini sempre più giovane

sabato, 15 agosto 2020, 08:33

di Valter Nieri

La Nottolini continua la politica di ringiovanimento, con occhio però incline alla qualità, mettendo un altro tassello alle sue squadre con l'arrivo a Capannori della quindicenne banda grossetana Asia Caporali. Il giovane capitano della selezione regionale toscana del Basso Tirreno vincitrice per due anni consecutivi del Trofeo dei Territori, indosserà la maglia bianconera con la formula del prestito oneroso di un anno ma con opzione di riscatto del cartellino per la stagione successiva. Gli accordi sono stati raggiunti in poco tempo, vista la volontà della ragazza di trasferirsi a Capannori, tra il dirigente grossetano Adriano Pizzoni ed il vice presidente bianconero Enrico Bertini. Decisiva la prova effettuata al Palapiaggia dalla ragazza alla presenza dello staff tecnico della Nottolini. L'ambizione di Asia è il suo carburante, una molla che la spinge a raggiungere i propri sogni che sono sempre stati quelli di indossare la maglia della Nottolini. "Voglio arrivare-dice-il prima possibile in B1 e lo vorrei fare con questa prestigiosa maglia, ambita da diverse mie giovani colleghe". Agile e di buona elevazione , è alta 1,80, è già dotata anche di una buona dotazione muscolare. Sarà impiegata con l'Under 17 allenata da Simone Fiori, Under 19 e serie D sotto la direzione di Daniele Lapicirella. In caso di necessità potrebbe anche entrare nell'organico della prima squadra di coach Capponi, con la quale darà il via ai suoi prossimi allenamenti al Palapiaggia. Non ci metterà molto, visto il suo carattere comunicativo, ad affiatarsi con le nuove compagne sia a livello agonistico sia scolastico, dal momento che continuerà gli studi all'Istituto Commerciale di Lucca nel secondo anno del corso di "Relazioni Internazionali". Per la sua nuova avventura si trasferirà Capannori dividendo la casa che le ha messo a disposizione la società e che dividerà assieme a Francesca Bresciani, Aurora Bibolotti ed Alice Gambarotto.



I PROGETTI DI RINGIOVANIMENTO DELLA TOSCANAGARDEN NOTTOLINI



La Toscanagarden Nottolini ha un progetto ambizioso che vuole costruire puntando sulle giovani di qualità facendole maturare nel suo settore giovanile fin dai primi stadi. " Ci fa piacere-dice il presidente Paolo Gradi- constatare che diverse atlete scelgono di proseguire la loro attività a Capannori. La nostra società vollistica ha dimostrato di essere aperta alle collaborazioni con altre società e di prediligere le unioni alle scissioni ". La prossima stagione vedrà impegnata la Nottolini con la prima squadra nel campionato nazionale di B1, ma sarà iscritta anche in serie D, in 1.a Divisione ed in tutti i campionati giovanili. La prima squadra ha notevolmente abbassato l'età media con le promozioni di Benedetta Catani, Elisa Romani, Giulia Lunardi, Aurora Bibolotti ed il rientro di Alice Coselli per il fine prestito con l'Ambra Cavallini. Lo scopo è di proseguire l'attività riscattando i prestiti ed assicurandosi un futuro con tutte atlete di sua proprietà che vanno dalla prima squadra ai serbatoi più giovanili.



ASIA CAPORALI, UNA SCOPERTA DI VITTORIA AUSANIO



La nuova giovane banda bianconera è stata allenata negli ultimi tre anni da coach Vittoria Ausanio che portò nella penultima stagione i Vigili del Fuoco a vincere il campionato di 1.a Divisione salendo in serie D, dove prima del coronavirus la squadra era impegnata a difendere la categoria. Un tecnico qualificato nel settore giovanile dal momento che riveste anche l'incarico di selezionatrice regionale del Basso Tirreno delle ragazze più promettenti del 2007. Dai primi colpi alla palla con il mini volley fino al 2016 Asia aveva giocato nel Grosseto Volley sotto la presidenza di Giovanni Donnini. Le sue prestazioni sportive proseguiranno con la Nottolini, dove vorrà dimostrare tutta la sua bravura per meritarsi la riconferma e continuare a sognare per i prossimi anni in bianconero verso categorie e traguardi ancora più importanti. Di sicuro la sua voglia di arrivare e l'entusiasmo di poter giocare nella sua squadra più ambita faranno la differenza. Nel mercato estivo Asia era stata richiesta da diverse società. Prima di Capannori aveva fatto un provino positivo anche alla Play Asti.