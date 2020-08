Sport



La Pantera lucchese si affida alla regia di Valentina Mazziotta per tornare in serie B

venerdì, 7 agosto 2020, 08:51

di Valter Nieri

La Pantera Lucchese non vuole perdere tempo per risalire in B2. L'obiettivo, sfumato nella scorsa stagione a causa del forzato annullamento del campionato quando Torriani e compagne erano lanciate verso i play-off dopo sette successi consecutivi, rimane lo stesso.

Ecco perché la gestione Papini-Arfavelli per vincere subito continua ad affidarsi a giocatrici forti ed esperte, soprattutto dopo il ritiro dall'attività agonistica prematuramente annunciato dall'ex capitano Livia Bartoli. Non era facile trovare una degna sostituta in cabina di regia per una squadra ambiziosa. Un ruolo chiave nelle strategie di gioco di coach Alessandro Bigicchi, perché la palleggiatrice oltre a relazionare continuamente con il tecnico deve avere la personalità per essere leader in campo e fuori e possedere un'ottima abilità di lettura delle situazioni analizzando le azioni avversarie.

Ed ecco risolto il problema. A dare fantasia al gioco della Pantera sarà la spezzina Valentina Mazziotta, 32 anni, esperta e di grande qualità per la categoria. La sua naturalezza del tocco e la rapidità dell'uscita della palla dalle mani danno garanzie come poche altre.

Il Palamartini si arricchisce della presenza di un'altra giocatrice di grande classe. Una palestra tanto piccola quanto grande di tradizione, che ha visto sviluppare in diversi decenni piacevoli e stimolanti relazioni di amicizia, ma che ha soprattutto influenzato il sogno di molte giovani atlete.

Dopo un anno di stop dal Volley Donoratico in B2 per congedo maternità, ha espresso la volontà di tornare sul parquet dopo la gravidanza.

"Nel 2018-19 - dice la neomamma - fu una stagione esaltante a Donoratico. Perdemmo soltanto la finale play-off per salire in B1. Abito a Livorno, ma presto mi trasferisco con la famiglia a Lucca, la città natale di mio marito. Questa nuova situazione mi ha reso più facile accettare di trasferirmi alla Pantera. Oltre tutto ritrovo mie vecchie compagne di squadra come Torriani e Barberini e coach Bigicchi che mi ha allenato due anni al Delta Luk (2012-13) che conservo fra i miei ricordi più belli perché salimmo in B1 vincendo i play-off".

Valentina Mazziotta fra i suoi più importanti successi ricorda anche la promozione in B1 con il Bellaria.

"Altra stagione fantastica - dice - vincemmo il campionato salendo in B1 con pochissime sconfitte. Era una squadra fantastica, allenata egregiamente da Davide Panicucci. Ho accettato questa nuova avventura a S.Marco per il progetto ambizioso della Pantera, una società modello nel volley e il suo blasone è riconosciuto a livello nazionale. Torno a giocare al Palamartini, una palestra alla quale sono affezionata e che mi fa tornare alla mente lo splendido biennio con il Delta Luk.".

L'obiettivo della società è la promozione in B2.

"Ce la metteremo tutta - conclude la nuova regista - per soddisfare la società ed i nostri tifosi. Chi saranno i nostri avversari? Sulla carta vedo che si stanno rinforzando molto il Casciavola che ha pescato diverse atlete in serie B ed il Cascina. Ma terrei d'occhio anche l'Oasi Viareggio ed il Buggiano. Quest'ultima in ogni campionato finisce per essere fra le protagoniste".



ECCO TUTTE LE RICONFERMATE IN ATTESA DEL COLPO GROSSO

La Pantera anche per la prossima stagione ha rinnovato la collaborazione con la Lucchese di Massimo Bartoli. Rinnovato il contratto anche ad Arianna Palla in qualità di team manager, mentre come preparatore atletico è stato confermato il prof. Manlio Galli.

Il D.S. Roberto Arfavelli punta al colpo grosso di mercato che potrebbe arrivare a giorni. Si parla di una centrale e di una nuova attaccante da inserire nel roster titolare dopo che Arianna De Cicco e Cristina Dovichi hanno deciso di interrompere l'attività agonistica.

La seconda palleggiatrice sarà Silvia Paladini, prelevata dal Monte Bianco in prima divisione. Le riconfermate sono le bande Teresa Farsetti e Dania Torriani; l'opposto polivalente Sara Barberini, mentre viene promossa in prima squadra dopo l'eccellente sviluppo che ha avuto nel settore giovanile la banda Dora Granucci. Al centro sono state riconfermate Alessia Bramante, Federica Piegaia e Martina Frulletti. Ottime garanzie anche dai liberi dopo le riconferme di Caterina Bini (il miglior prodotto giovanile sfornato negli ultimi anni dalla società lucchese) ed Elena Davini. Continua la situazione di stallo per la ripresa degli allenamenti. La Fipav confida sul senso di responsabilità dei propri tesserati di attenersi al rispetto dei protocolli emanati dal Governo sul distanziamento sociale per combattere il covid 19.

CRESCE ANCHE IL NUMERO DI TESSERATI DELLA FAMIGLIA PANTERA

Soddisfatto il consigliere della Pantera Flavio Brandani dalla risposta delle famiglie, che in maniera sempre più massiccia affidano le proprie figlie alla gestione della società lucchese che fra due anni festeggerà i 60 anni di storia pallavolistica. "Sono felicemente entrato nel consiglio direttivo della Pantera - dice il consigliere - dallo scorso anno, portando al "Palamartini" le mie due figlie. Ho constatato con piacere che la Pantera ha più di 280 tesserate, fra le quali oltre 100 soltanto nel mini volley. Numeri importanti che faranno accrescere il vivaio anche nelle varie squadre giovanili. E' da qui che bisogna partire per dare una continuità a questo sport e la Pantera ha sempre centrato la sua attività sullo sviluppo del settore giovanile stabilendo anche la metodologia per la formazione dei giovani e degli allenatori. E' determinante favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze fra gli allenatori e una didattica di lavoro che accomuni tutto il settore giovanile".