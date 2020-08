Sport



La Toscanagarden Nottolini inserita nel girone nord-ovest assieme a Blu Volley Empoli e Castelfranco

domenica, 30 agosto 2020, 09:23

di Valter Nieri

La Fipav ha diramato i cinque gironi del prossimo campionato di B1 Nazionale. Sono formati da 12 squadre ciascuno e alla Toscanagarden forse è stato assegnato il più duro: il girone A Nord-Ovest che comprende squadre di Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

Salvi i derby con Timenet Empoli, Blu Volley Quarrata e FGL Pallavolo Castelfranco, raggruppate nello stesso girone delle atlete bianconere per la gioia delle tifoserie che potranno continuare ad entrare nella genesi dell'antico fascino di queste partite, molto attese anche dalle atlete che solitamente in questi confronti alzano sempre impegno e concentrazione.

"Un girone molto difficile - dice coach Capponi - contro squadre di grande tradizione e cultura vollistica. Il nostro obiettivo è la salvezza assieme alla valorizzazione delle nostre giovani". Queste le altre undici squadre: Timenet Empoli, Blu Volley Quarrata, FGL Castelfranco, Arredo Frigo Makhymo Acqui Terme, Igor Volley Trecate Novara U.19, Volley Parella Torino, Lilliput Pallavolo Torino, Prochimica Virtus Biella, Psa Olympia Genova, Conad Alsense Piacenza e Busa Foodlab Gossolengo Piacenza. C'è comunque una grande voglia di una full immersion nelle culture vollistiche del Nord dove squadre come Igor Novara e le due torinesi avranno roster molto giovani allenati da tecnici preparati che puntano sulla crescita armonica delle giovani.



LA LENTE DI COACH CAPPONI SULLE GIOVANI BIANCONERE

L'obiettivo è rispettare il progetto più volte annunciato, un progetto improntato sulla crescita delle giovani che guarda al futuro e che sarà sotto la lente di ingrandimento di Stefano Capponi e del suo vice Matteo Lupetti. Alle sue giovani la società metterà a disposizione tutti gli strumenti necessari per la loro crescita tecnica. E' iniziata la rivoluzione a Capannori improntata sul taglio dei costi, ma anche di svecchiamento dei ranghi con l'inserimento nel roster titolare di giovani giocatrici talentuose arrivate in prestito ma con il diritto di riscatto come Bibolotti, Gambarotto e Caporali, ma anche con la promozione in prima squadra di atlete di proprietà della Toscanagarden Nottolini che sta irrobustendo con nuovi innesti anche tutto il settore giovanile schierato al via dei campionati in tutte le Under, 1.a e 2.a Divisione e serie D oltre naturalmente alla prima squadra di B1. Fino allo scorso anno il meccanismo di gioco era improntato sulle finalizzazioni di Sofia Renieri, ora cambia tutto. La partenza per Macerata dell'opposto, concede al tecnico recchese di fare diversi correttivi e di avere diverse soluzioni propositive per il bel gioco, con due atlete per ruolo pronte ad alternarsi in un mix di esperienza e gioventù produttivo in chiave futura. L'esperienza delle "senatrici" titolari Mutti, Magnelli e Roni sarà di prezioso aiuto nel sostenere il benessere e la crescita dei singoli individui.

"La vita di gruppo - dice il coach - è un contenitore importante all'interno del quale poter sperimentare una crescita attraverso il confronto. Dopo la prima seduta di allenamenti di lunedì scorso ho notato già un affiatamento fra le atlete riconfermate e le nuove arrivate e questo è già un buon segno. Porterò sempre in panchina otto atlete interscambiabili con le sette che scenderanno inizialmente sul parquet compreso il libero. Ho notato una Coselli trasformata e pronta a recitare nel ruolo di opposto una parte di primo piano ma anche Benedetta Catani è una valida alternativa a Mutti e Magnelli nel ruolo di centrale. In più diverse volte al mese verranno ad allenarsi con la prima squadra la quattordicenne Valentina Meacci (banda) e la quindicenne Giulia Caseti (centrale), entrate a far parte della famiglia bianconera dopo l'acquisizione lo scorso anno del pacchetto giovanile dal Monsummano. Valuteremo se portare in panchina in qualche occasione anche la giovanissima Asia Caporali, una banda di grande avvenire".

Insomma, da un roster che non cambiava mai, la Nottolini ne avrà uno nuovo ma con continue rotazioni. E' questa la filosofia di Capponi attuata nel settore giovanile ed in serie D ma che proseguirà anche con la prima squadra. Un po' l'opposto di coach Becheroni che insisteva quasi sempre con il roster schierato in partenza. Domani seconda seduta di allenamento mentre l'inizio del campionato è previsto, salvo nuove disposizioni della Fipav in tema di sicurezza anti covid 19, per il 7 novembre.