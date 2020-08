MM Motorsport nella "top five" della Coppa Rally di Zona al Ciocco

Altri articoli in Sport

domenica, 23 agosto 2020, 14:20

Il portacolori della scuderia Movisport limitato da un "dritto" che ha causato lo spegnimento della sua Volkswagen Polo nella seconda speciale e da una foratura occorsa mentre si trovava in terza posizione assoluta. Una "top ten" che garantisce al driver lucchese il mantenimento della leadership nel Campionato Italiano Rally Asfalto

sabato, 22 agosto 2020, 20:00

Tizza sarà leader per la prova italiana. L'ex campione olimpico Martinez correrà in Francia, Petelin in Lussemburgo, mentre Luksevics è Bogdanovics saranno poi al via del campionato Europeo

sabato, 22 agosto 2020, 12:14

Spiccare il volo e diventare la prima donna italiana pilota di mongolfiere con brevetto francese: la lucchese Maria Chiara Cremoni racconta il suo sogno e cerca uno sponsor sul territorio

venerdì, 21 agosto 2020, 10:11

Una conferma importante per la Polisportiva Capannori che si assicura Guido Marchi anche per la prossima stagione. Classe 1990, Marchi è un'ala piccola di talento ed esperienza con un passato importante tra serie B (Pallacanestro Lucca) e C (Monsummano) nei campionati nazionali

giovedì, 20 agosto 2020, 19:54

Lo specialista in randonnée di Marlia Bike Paolo Bianchini continua a far parlare di sé e delle sue imprese. Collezionista di brevetti, dal 2012 ad oggi ne ha conquistati una cinquantina, azzurro dell'Audax Randonneur Italia, rilascia dichiarazioni a La Gazzetta di Lucca sulla sua ultima esperienza vissuta

giovedì, 20 agosto 2020, 19:19

A sei mesi di distanza dall’ultimo allenamento, prima che la pandemia di Covid-19 deflagrasse in tutta la sua drammaticità, il Gesam Gas e Luce Le Mura si è ritrovato al Palatagliate per iniziare la preparazione di quella che sarà l’undicesima stagione di fila in Serie A1 per il team del...