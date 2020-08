Sport



Nasce una nuova realtà di minibasket: Lucca Academy Basket 2020 Lab

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:48

di chiara grassini

Quali sono gli ingredienti giusti per praticare lo sport nel migliore dei modi? Semplice: "Una crescita sana e sociale con l'affermazione di alcuni valori che sono il rispetto dell'altro, gli insegnamenti e uno sviluppo adeguato". Questo è quanto emerso stamani alla palestra Ego durante la presentazione della nuova società sportiva riguardante il minibasket tra Le Mura e il Basketball Club Lucca, Lucca Academy Basket 2020 Lab.



A parlare è stato Rodolfo Cavallo, presidente Basket Lucca che ha affermato: "Lo sport è allegria. Siamo qui per il bene dello sport lucchese" mentre Renato Malfatti, ovvero il proprietario dell'omonima palestra, è intervenuto sostenendo di fare il tifo per il nuovo progetto e di essere molto orgoglioso del lavoro. Anche Matteo Benigni, presidente Basketball Club Lucca, si è mostrato entusiasta e felice del programma e ha sottolineato l'importanza di far nascere la passione dello sport per poi trasmetterla ai bambini. Poi è stato il turno di Massimo Branchetti, dirigente Basket le Mura, il quale ha illustrato in maniera esaustiva una serie di slides che hanno elencato i punti salienti.



Tre sono gli elementi essenziali: abbonamenti, marketing e minibasket. Vediamo nello specifico i contenuti. Per quanto concerne gli abbonamenti esistono due tipologie, ossia standard e friends con l'aggiunta degli abbonati della scorsa stagione. I prezzi variano: si va dai 50 euro ai 130 euro (standard), mentre per entrambi i campionati è possibile riservare i posti numerati (si parla di 300 euro singolo e 500 coppi, nucleo familiare). E infine l'ultimo punto: è prevista una riduzione del 25%.

Capitolo marketing. Si legge nella slides successiva: "finalmente una vera strategia comune, ricerca, contenuti e visibilità". "Dare un'opportunità ai giovani e invitarli a fare sport è un progetto dalla valenza sociale" ha evidenziato Marco Terigi, presidente Lucca Academy Basket prima di passare la parola al vicepresidente Ugo Donati il quale si è soffermato in maniera particolare sulla valorizzazione e l'impegno dei ragazzi che intendono praticare tale disciplina.

Veniamo alla questione della quota iscrizione. Quest'anno sono diminuite sensibilmente (prezzo) e vi è la possibilità di pagare l'importo in due rate. Chi verserà la cifra subito per intero avrà uno sconto di 40 euro. Compreso anche un kit che include le magliette, i pantaloncini e lo zaino.

Giacomo Stefani e Alessio Callisti saranno i responsabili tecnici e di marketing di Lucca Academy Basket mentre gli abbonamenti saranno nominativi (norme Covid-19), cioè personali e ogni volta che si svolgerà una partita verrà misurata la temperatura.

Tra gli intervenuti anche due figure istituzionali come quella di Teresa Leone, consigliere provinciale e di Leonardo Dinelli, Comune di Lucca.