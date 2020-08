Sport



Polisportiva Capannori, completato il roster per la Prima Divisione

sabato, 1 agosto 2020, 12:29

La Polisportiva Volley Capannori, con gli ultimi cinque aggregati selezionati a metà di questa settimana, ha così completato il roster della squadra maschile che dovrebbe partecipare al campionato di 1.a Divisione. La conferma arriva dal presidente Luca Fontana che ha comunicato che la formazione biancorossa capannorese, si è arricchita ulteriormente di nuovi pallavolisti, tutti minuziosamente selezionati dal coach Maurizio Gigante e dallo staff tecnico composto da Tommaso Puccinelli, Erika Franceschi e Alessio Del Testa che vanno a completamento del team maschile. I nuovi atleti convocati sono: Fabrizio La Rosa (ruolo: centrale, classe: 1990); Danilo De Amicis (banda, 1985); Leonardo Salani (palleggiatore, 1993); Marco Bernieri (originario di Camaiore, palleggiatore, 1996) e Claudio Lubrano (opposto, 1983), tutti giocatori con un buon passato alle spalle, avendo militato in serie D e in serie C. Con questa ultima seduta, si è conclusa la campagna acquisti della Polisportiva Capannori, anche se coach Gigante non esclude l’arrivo di un’ulteriore centrale. Al termine di questa lunga e meticolosa selezione la squadra che si preparerà per disputare e affrontare nella prossima stagione agonistica la 1.a Divisione Maschile è così composta: Salvatore Abrescia, Marco Bernieri, Gianfranco Davini, Marco Farinelli, Danilo De Amicis, Renato Kasa, Alessio Del Testa, Fabrizio La Rosa, Lorenzo Menichetti, Fabio Pierotti, Leonardo Salani, Tommaso Puccinelli, Jonathan Tempesti, Claudio Lubrano, quest’ultimo risultato il veterano del gruppo, tanto che mister Gigante è sicuro che con la sua lunghissima esperienza nel mondo della pallavolo darà un ottimo contributo al Volley Capannori.

Altresì, il presidente Luca Fontana, al termine della scelta del gruppo squadra, dopo essersi congratulato con tutto lo staff tecnico, si è detto fiducioso nonché convintissimo che con l’esperienza pluriennale di questi ragazzi, ci sarà senz’altro un'ottima ripartenza della pallavolo maschile nella piana di Lucca.

“Ora si spera – conclude il presidente Fontana – che l’emergenza Covid19 termini al più presto che, vengano sbloccate le palestre, in particolare quelle scolastiche e, giungano dalla Fipav (Federazione Italiana Pallavolo), ulteriori e più dettagliate direttive per poter ripartire con slancio e determinazione”.