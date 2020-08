Vanni e Vernet, un futuro in Formula Ford France?

Altri articoli in Sport

giovedì, 20 agosto 2020, 10:53

Due titoli regionali, due medaglie e tanti risultati di alto livello: è il bottino ottenuto dalla Virtus Lucca al meeting di Firenze in programma nei giorni scorsi, valido per l’assegnazione dei titoli toscani Assoluti e Promesse

mercoledì, 19 agosto 2020, 15:10

Dalla giornata di ieri, al Centro Sportivo di Montecarlo "Althen des paludes" (Via di Montecarlo) è partita la preparazione dei ragazzi del settore giovanile, organizzato da quest'anno dopo quindici stagioni di assenza

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:21

Ora è ufficiale: l'Academy Tau di Badia Pozzeveri giocherà in seconda categoria. Il ripescaggio è stato ufficializzato nei giorni scorsi: per la squadra è la conferma tanto attesa dopo la vittoria, lo scorso 4 marzo, della coppa provinciale di Terza categoria

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:14

Sta per terminare l'attesa per vedere al via in questo 2020 il pilota lucchese che collabora con la scuderia pistoiese dallo scorso anno. Il programma prevede la partecipazione alla Coppa di VI zona con l'obiettivo della qualificazione alla finale nazionale di Como

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:13

Mauro Lenci e Massimiliano Bosi: coppia inedita al Ciocco targata Aci Lucca. Lenci, delegato Aci Lucca per lo Sport, e Bosi, fiduciario sportivo Aci Lucca, correranno a bordo di una Skoda Fabia R5 per il team Munaretto sul non facile tracciato del 43° Rally del Ciocco

martedì, 18 agosto 2020, 14:26

Ripartono le convocazioni per gli allenamenti in presenza per il ritiro della nazionale femminile di pugilato categoria Junior (15/16 anni) e youth (17/18 anni), e la giovanissima pugile lucchese Miria Rossetti Busa sarà nuovamente presente nella selezione