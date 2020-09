Sport



A&V | Prodir: buona prova dell'"eterno" Miguel Martinez al criterium di Dole

venerdì, 25 settembre 2020, 15:58

Il francese Miguel Martinez, campione olimpico di MTB a Sidney 2000, ha colto in Francia il decimo posto al Criterium di Dole.

Al via numerosi campioni provenienti dal Tour de France tra cui il vincitore della maglia verde, nonché vincitore anche della corsa, Sam Bennet del team Deceuninck - Quick Step (secondo al traguardo di Dole).

La vittoria è andata al corridore dell'equipe world tour AG2R, Nans Peters.

Oltre a Martinez, che in MTB ha vinto l'Olimpiade ed è stato tre volte campione del mondo, c'era al via un altro intramontabile "big" del ciclismo mondiale, ovvero Davide Rebellin.

"E' stata sinceramente una bella esperienza - commenta Il portacolori di Amore e Vita - Prodir - e credo di aver fatto decisamente una bella prestazione. Tornare a correre ad alti livelli alla mia età certamente non è stato facile, ma ci sono riuscito e sono stato utile ai miei compagni nelle corse in cui sono stato selezionato. La mia stagione non è ancora finita e questo decimo posto mi da entusiasmo. Spero di migliorare ancora un po' per fare un bel finale di stagione e poi penserò al 20121, quella che con molta probabilità sarà la mia ultima stagione da professionista, e nella quale spero di correre al fianco di mio figlio Lenny in maglia Amore e Vita".