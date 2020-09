Sport



A&V - Prodir orgogliosa di Tizza in Nazionale al Toscana e Coppa Sabatini

martedì, 15 settembre 2020, 09:43

Era stato convocato per il GP Larciano (cancellato all'ultimo momento a causa del Covid). Poi, al Giro dell'Emilia. Adesso per il Giro della Toscana e per la Coppa Sabatini, e con queste due convocazioni siamo a quattro maglie azzurre in altrettante diverse competizioni, un record per il corridore brianzolo. Ciò significa che i CT Cassani e Amadori hanno grande stima e soprattutto fiducia in Marco Tizza, un atleta con la A maiuscola, a cui quest'anno mancherebbe soltanto una meritatissima grande vittoria. Giro della Toscana e Coppa Sabatini sono due pre mondiale a cui puntano in molti, e anche gli stessi atleti selezionati in nazionale vorranno primeggiare per conquistarsi un posto per i Campionati del Mondo di Imola in programma tra soli due week-end. Strappare un "biglietto" per il Mondiale sarà difficilissimo, però Tizza non mollerà fino alla fine e proverà a giocarsi tutte le sue chance senza lasciare niente al caso.

"Siamo davvero orgogliosi di questa maglia azzurra – commenta Fanini – ci speravamo tanto perché Marco ha talento ed ha oltremodo dimostrato di essere affidabile e sempre competitivo ad alti livelli in tutto l'arco della stagione come dimostrano i risultati e questo nonostante le tante difficoltà causate dal Coronavirus. Il percorso del Toscana rispetto alla passata stagione, dove abbiamo "rischiato" di vincere con Pierpaolo Ficara (4° alle spalle di Visconti, Bernal e Tcherkasov) appare leggermente meno duro e forse Tizza avrà più possibilità di rendere al meglio sul tracciato di Peccioli. Tuttavia entrambe le manifestazioni gli si addicono molto e sicuramente si farà valere, sempre nel rispetto delle direttive del Commissario Tecnico. La speranza è che possa cogliere un risultato importante che, per inciso, meriterebbe e magari anche di conquistarsi la fiducia ai piani alti per una maglia al mondiale. Sappiamo che sarà difficilissimo, però sognare non costa niente e se Marco dimostrerà di valere su strada, allora potrà sperare".