Sport



Addio a Lorenzo Petri, storico dirigente del Vorno Calcio

martedì, 15 settembre 2020, 17:19

di Barbara Ghiselli

Grande dolore e commozione per l'improvvisa scomparsa di Lorenzo Petri detto "Mamano", storico dirigente del Vorno Calcio; avrebbe compiuto 60 anni tra meno di 10 giorni.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato infatti trovato domenica dal suo coinquilino.

La passione per il calcio è stata una costante nella sua vita: ha iniziato come difensore del Vorno negli Amatori e chi lo ha visto giocare, ricorda anche quanto talento avesse. Dopo aver smesso i panni da giocatore, ha tuttavia continuato a seguire il calcio e in modo particolare la squadra del suo paese, svolgendo vari ruoli. Ha seguito la squadra del paese con una dedizione incredibile ed è stata immensa la sua gioia quando nel 2018 il Vorno Calcio è riuscito a raggiungere l'Eccellenza.

Mancherà, tra le molte cose, il suo modo di incitare i ragazzi in campo, la sua spontaneità e grinta; sia per il paese che per la squadra, la sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile.

I funerali si sono tenuti questa mattina nella chiesa di San Pietro Apostolo a Vorno e la tumulazione è avvenuta nel cimitero del paese.

Nella foto Petri è il terzo da sinistra con la fascia da capitano.