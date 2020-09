Sport



Alessio Andreini per la decima stagione con la Polisportiva Capannori

giovedì, 10 settembre 2020, 13:41

Decima stagione alla Polisportiva Capannori per Alessio Andreini, arrivato in biancorosso appena 17enne e uno degli artefici della vittoria della Prima Divisione per essere ora protagonista in Promozione. Playmaker di assoluto valore per la categoria, capace di creare dal palleggio vantaggi per i compagni e di favorire il gioco in velocità, sarà ancora una volta a disposizione di coach Bernabei ed è una conferma importante nel reparto degli esterni.

Con lui la squadra del prossimo anno inizia a prendere una sua precisa fisionomia passando per le conferme di Matteo Ghiarè, Alessandro Coluccio, Guido Marchi e Franco Del Sorbo.