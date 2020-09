Basket Le Mura Lucca, Djanai Williams ha lasciato Lucca

Altri articoli in Sport

venerdì, 11 settembre 2020, 13:51

Dopo otto, intensi giorni di partite, ecco quali sono le squadre che accederanno ai quarti di finale del 26° Memorial Cordischi organizzato dal Tau Calcio Altopascio: Sestese e Aquila Sant'Anna (girone A), Pistoiese e CGC Capezzano (girone B), Tau Calcio e Giovani Via Nova (girone C), Pontedera e Affrico (girone...

giovedì, 10 settembre 2020, 13:41

Decima stagione alla Polisportiva Capannori per Alessio Andreini, arrivato in biancorosso appena 17enne e uno degli artefici della vittoria della Prima Divisione per essere ora protagonista in Promozione

giovedì, 10 settembre 2020, 08:14

Una kermesse che interessa giovani ciclisti terrà vivo l'interesse degli sportivi domenica pomeriggio sulle Mura Urbane di Lucca. Tutto è nato da un'idea di Mario Cipollini e dal suo progetto mirato a reclutare alla pratica ciclistica molti bambini e ragazzi

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:59

Ultimi giorni di qualificazioni per il Memorial Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio. Nella giornata di ieri la Pistoiese ha battuto il Cgc Capezzano per 2 a 0, mentre è finita in parità sullo 0 a 0 tra Atletico Lucca e Aquila Sant'Anna

mercoledì, 9 settembre 2020, 08:55

Il Covid ha dato una mazzata anche alla bicicletta, alle pedalate in MTB e su strada. Tante le manifestazioni annullate in tutta Italia per i veri appassionati, un po' impauriti ma anche vigili con rispetto alle normative imposte sul distanziamento sociale

martedì, 8 settembre 2020, 15:55

Un Basketball Club Lucca decisamente giovanile, anche l'ultimo acquisto ha da poco raggiunto la maggiore età e viste le sue doti, sarà sicuramente un innesto importante che darà verve a tutto il roster, risponde al nome di Daniel Spagnolli, da pochissimo ha compiuto i 19 anni, quindi classe 2001