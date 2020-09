Sport : basket



BF Porcari, è serie C!

lunedì, 28 settembre 2020, 14:02

E' arrivata la conferma: la prima squadra del BF Porcari, dopo aver vinto 14 su 15 partite disputate prima del lockdown, affronterà il campionato di serie C.

Queste sono le parole di coach Stefano Corda, confermato per la terza stagione nel BF Porcari: "Sono davvero felice che la Federazione abbia accettato la nostra richiesta di partecipare alla serie C. Pensiamo di essercelo meritato alla grande. Le ragazze lo scorso anno, fino a quando abbiamo potuto giocare, sono state superlative, hanno vinto praticamente sempre in campionato, spesso dominando le avversarie. A loro vanno i miei complimenti e le dedico idealmente un applauso, lo meritano!".



L'elogio del coach Corda continua poi con queste parole: "Ora ci aspettano nuove sfide e difficoltà diverse nel nuovo campionato, ma sicuramente avremo grandissimo entusiasmo per affrontarle con feroce determinazione.

Abbiamo scalato un gradino intanto. Il primo obiettivo della prossima stagione sarà il mantenimento della categoria ma non vogliamo certo fermarci qui".