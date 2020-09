Ciclismo femminile: è una "Pro Cycling Fanini" in crescita

Altri articoli in Sport

martedì, 1 settembre 2020, 13:29

Al termine della corrente stagione sportiva 2019/2020 è risultato il primo assoluto nella graduatoria degli osservatori arbitrali della CAN B

lunedì, 31 agosto 2020, 18:54

Dopo essere cresciuta nello Jenco di Viareggio ed aver maturato esperienze importanti con Lucca Volley, Versilia, Montebianco e Oasi Viareggio, il forte e promettente giovane martello ricettore indosserà la casacca della squadra lucchese guidata da Alessandro Nelli

lunedì, 31 agosto 2020, 16:41

Il roster del Bcl si arricchisce di un nuovo e determinante elemento, per la verità tanto nuovo non è, il pubblico di Lucca lo conosce già, negli anni passati, non gli ha mai fatto mancare l'affetto e il sostegno

lunedì, 31 agosto 2020, 11:27

Elisa Naldi bronzo ai campionati italiani di atletica. Strepitosa medaglia per la saltatrice Virtus. Titolo italiano per Marcell Jacobs

domenica, 30 agosto 2020, 09:23

La Fipav ha diramato i cinque gironi del prossimo campionato di B1 Nazionale. Sono formati da 12 squadre ciascuno e alla Toscanagarden forse è stato assegnato il più duro: il girone A Nord-Ovest che comprende squadre di Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana

sabato, 29 agosto 2020, 11:29

Sta per andare in archivio la prima settimana completa della preparazione del Gesam Gas e Luce Lucca versione 2020-2021 e dunque quale occasione migliore per stilare un mini bilancio con Francesco Iurlaro