Federico Battaglini e Fabio Bianchi arrivano alla Polisportiva Capannori

sabato, 19 settembre 2020, 21:56

Il Basket Le Mura Lucca ha riassaporato il gusto di una partita, sebbene si trattasse di un test precampionato, al PalaSammontana di Empoli contro le padroni di casa. La squadra di coach Cioni, giunta alla terza amichevole stagionale, si è imposta nel computo dei quattro quarti con il punteggio di...

sabato, 19 settembre 2020, 11:01

Quando si parla di Igor Volley Trecate di Novara viene subito in mente quella squadra fenomenale che nel maggio del 2019 si laureò campione d'Europa a Berlino

venerdì, 18 settembre 2020, 18:33

Il Giro dell’Appennino è una delle classiche italiane più antiche e domani sarà prestigioso palcoscenico pre-mondiale in vista della sfida iridata in programma il prossimo week-end ad Imola

giovedì, 17 settembre 2020, 18:39

L’Associazione Sportivo Dilettantistica L’Allegra Brigata riprende l’attività a seguito del dopo covid 19 e la pausa estiva

giovedì, 17 settembre 2020, 15:15

Yuri Dini ancora un'altra stagione alla Polisportiva Capannori a disposizione di coach Bernabei. Classe '83, giocatore solido e di categoria ha passato la prima parte della sua carriera allo Junior Basket vincendo il campionato di Promozione nel 2014

giovedì, 17 settembre 2020, 14:45

Obiettivo confermarsi e perché no, vincere. Con queste prospettive la pattuglia della Virtus Lucca si presenta ai nastri di partenza dei Campionati Italiani giovanili in programma da venerdì a domenica a Grosseto. In palio i titoli tricolori Juniores e Promesse