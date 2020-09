Fralbe vince la Mugnano Cup e inizia bene la nuova stagione di calcio a 5

Altri articoli in Sport

martedì, 22 settembre 2020, 18:42

Venerdì scorso, a meno di 48 ore dal Giro dell'Appennino, una moto travolgeva il campione lettone Viesturs Luksevics portacolori di Amore e Vita-Prodir, vincitore di due gare in questo 2020, che si stava allenando nel bergamasco in attesa della pre mondiale ligure

martedì, 22 settembre 2020, 18:36

Il basket è stato al centro della conviviale del Panathlon International Club di Lucca, che si è svolta ieri ( 21 settembre) a Villa Cheli in via Nuova per Pisa

martedì, 22 settembre 2020, 09:13

Finalmente volley giocato. È ripreso il campionato di A1 dello sport femminile più popolare in Italia. Fra le attese più grandi il rientro in Italia di una delle sue maggiori interpreti: Noemi Signorile, una delle palleggiatrici di maggior classe che mancava tanto al campionato italiano

lunedì, 21 settembre 2020, 20:43

Una manifestazione sponsorizzata da Banca Generali e svoltasi al Seven Apple di Marina di Pietrasanta per celebrare lo scudetto vinto dalle ragazze di Ivano Pieri

lunedì, 21 settembre 2020, 14:47

Anche nell'81^ edizione del Giro dell'Appennino, con tanti grossi calibri alla partenza, Amore & Vita Prodir si conferma la migliore squadra italiana con licenza Continental

lunedì, 21 settembre 2020, 14:36

È l'Empoli la squadra vincitrice della 9° Cordischi Cup, organizzata dal Tau Calcio e dedicata ai Giovanissimi B 2007. Gli azzurri vincono infatti per 2 a 1 contro il Pontedera