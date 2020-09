Sport



Il Covid blocca le iniziativa di Porcari Bike, ma non il suo spirito di gruppo

mercoledì, 9 settembre 2020, 08:55

di Valter Nieri

Il Covid ha dato una mazzata anche alla bicicletta, alle pedalate in MTB e su strada. Tante le manifestazioni annullate in tutta Italia per i veri appassionati, un po' impauriti ma anche vigili con rispetto alle normative imposte sul distanziamento sociale.

Una frenata agli sfoghi quotidiani che ha coinvolto anche i biker dell'Associazione dilettantistica amatoriale Torretta Bike di Porcari. Una cinquantina di tesserati presieduti da Giorgio Tomei, che sono soliti pedalare tra boschi, prati e colline a contatto con la natura affrontando i sentieri ed i tanto amati, difficoltosi e non privi di rischio, pendii.

Una frenata ai tanti chilometri che erano soliti percorrere in questo periodo ma anche alle loro organizzazioni come la 31.a edizione de La Padulata, programmata per il mese di maggio ma annullata perché non se la sono sentita di allestirla in questo momento dove la sicurezza non è garantita. Una manifestazione che ha sempre riscosso un forte successo, una pedalata riservata a famiglie intere che si snoda da Porcari fino all'area naturale Lago della Gherardesca a Castelvecchio di Compito.

In effetti non è facile dar luogo in questi momenti a manifestazioni e raduni con le modalità giuste, improntate dal Governo per mettere in sicurezza gli atleti. Sarà annullata anche la prevista 2.a edizione "Da Griglia a Griglia" del 27 settembre. Lo scorso anno la partenza fu da Porcari con due percorsi che abbracciavano anche tratti di sterrato dei territori comunali di Capannori e Montecarlo, prima di concludersi nella collina di Porcari fino alla Torretta dove gli atleti si ritrovavano per una maxi grigliata finale, al termine dei due percorsi: il più lungo di 40 km. e l'altro di 25 Km. Torretta Bike si contraddistingue da sempre anche per gli eventi aggregativi a scopo benefico, esercitando la sua attività osservando i principi della salvaguardia educativa con occhio incline all'integrazione sociale per dare il proprio sostegno alle fasce sociali più deboli e sfortunate, ma anche più vulnerabili come disabili e anziani.

IL 19 DICEMBRE TORRETTA BIKE DOVREBBE CORRERE PER AGBALT ORGANIZZANDO LA BANDA DEI BABBI NATALE

Il gruppo di cicloamatori di Porcari ha in programma, se la pandemia concederà una pausa decisamente più rassicurante, la 6.a edizione della Manifestazione "La Banda dei Babbi Natale". I bikers porcaresi il 19 dicembre prossimo, in vista del Santo Natale, si dovrebbero travestire da Babbo Natale ed in sella alla bici illuminata con tante luci natalizie, dovrebbero pedalare dalla Piazza comunale di Porcari fino al centro storico di Lucca, selezionando punti nevralgici del centro cittadino e seguendo un carretto trainato in bicicletta dal capofila di turno. Lo scopo è portare un messaggio di solidarietà ai bambini affetti da tumori e leucemia in cura all'ospedale di Cisanello e raccogliere una offerta libera da devolvere in beneficienza all'Istituto Agbalt di Pisa, una Associazione che assiste ed offre un alloggio per le famiglie che hanno bambini in cura. " I motori sociali sono la molla per riprendere la nostra attività-dice l'addetto alla logistica Matteo Giannini-e ci auguriamo che questa manifestazione possa effettuarsi. Una distanza da Porcari a Lucca, breve ma con regole ben precise dove tutti i partecipanti sono tenuti a percorrere il tratto ma con modalità alle quali attenersi ed esserne consapevoli". Il covid ha bloccato alcune iniziative ma lo spirito che regna tra gli atleti è sempre forte, come la voglia di tornare a pedalare dando sfogo alla loro passione. " Preferiamo-prosegue Giannini-ripristinare il nostro ordinario impegno, quando ci saremo liberati anche parzialmente del coronavirus, ma tutto dovrà essere compatibile con le condizioni sanitarie. La vita in questo momento è la cosa più importante".



IL FORFAIT ALLA 100 KM. DEI FORTI E L'ADESIONE CON 6 ATLETI ALLA GARFAGNANA EPIC



Un gruppo ligio alle normative anti-covid ed è per questo che ha annullato anche l'allestimento della due giorni in Tour, che prevedeva quest'anno l'escursione riservata ai suoi tesserati verso la Garfagnana. Diversi i rimpianti anche per la rinuncia a partecipare ad alcune manifestazioni del Nord Italia, come la 100 Km. dei Forti in mezzo alla natura selvaggia dell'Alpe Cimbra sugli Altipiani veneti e trentini. " Alcuni nostri atleti-dice Matteo Giannini-erano soliti avere il pettorale a questa magnifica classica, inizialmente prevista a giugno e rimandata ai giorni del 3 e 4 ottobre. Tutte partecipazioni spostate di un anno ma continuiamo ad essere motivati ed a coltivare la nostra passione, come quando ogni sabato pomeriggio alcuni di noi si ritrovano per fare una escursione in MTB. Non siamo fermi del tutto. Alcuni nostri atleti hanno portato a termine la Garfagnana Epic, tra sabato e domenica scorsi, con un percorso lungo e suggestivo in MTB che si snodava dalle Alpi agli Appennini. Gli audaci sono stati: Gianluca Morini, Andrea Menchini, Federico Niccolai, Andrea Gabrielli, Alessandro Morini e Cesare Favilla".



L'IMPEGNO PER RICORDARE SERGIO DI BRITA "IL VELOCE"

Fra i tesserati di Torretta Bike ai vari raduni dalla fine di luglio ne manca uno: Sergio Di Brita, soprannominato "Il Veloce", scomparso prematuramente a luglio dopo una lunga malattia. " Ci manca già molto-conclude Matteo Giannini-un destino crudele il suo, che prima lo ha fatto volare ed andare veloce anche nei tracciati più duri, per poi tarpargli le ali per lo sgomento dei familiari, della sua compagna e di tutti gli amici come noi dai quali si faceva ben volere. Il nostro impegno ha un motivo in più di continuare, perché ad ogni evento che parteciperemo il pensiero andrà sempre a lui e ricordarlo nei suoi sorrisi e nel suo entusiasmo è un sistema per farcelo sentire sempre vicino condividendo la nostra passione".