Sport



Il Cuneo Granda è sempre più... Signorile

lunedì, 28 settembre 2020, 13:05

di Valter Nieri

Esordio vincente fra le mura amiche del Cuneo Granda che al Pala Ubi Banca si sbarazza anche della Saugella Monza, rimanendo a punteggio pieno in testa alla classifica a pari merito con Conegliano ed il sorprendente Trentino.

Nella squadra di coach Andrea Pistola sta rivelandosi sempre più fondamentale la regia di Noemi Signorile, una figura che mancava molto al campionato italiano, dopo che al termine della stagione 2016-17 lasciò Busto Arsizio per continuare a vincere trofei e scudetti in Romania e Francia.

Mancava al campionato italiano la sua voglia di lottare, la sua combattività grazie alla sua fisicità. Appena arrivata a Cuneo si è fatta subito apprezzare per la sua voglia di lavorare, dimostrando nell'avvio di campionato tutta la sua classe e la grande intraprendenza.

Ieri sera ha guidato Cuneo al non facile successo contro Saugella Monza, una squadra che come lo stesso Cuneo non molla mai e non perde mai la speranza di recuperare lo svantaggio. Un successo per 3-0 che non tragga in inganno, in quanto la squadra di coach Marco Gaspari ha reso difficile la vita alle atlete locali per tutta la durata del macht. Dopo un primo set vinto da Cuneo per 25-22, nella seconda frazione di gioco la squadra di casa ha avuto un leggero calo di tensione dopo che conduceva per 18-12, subendo il ritorno della squadra ospite che pareggiava i conti sul 18-18. Si procedeva punto a punto fino ad un esito emozionante da far tremare i polsi ad infiniti giochi e vantaggi da una parte all'altra. La spuntava Cuneo 31-29. Equilibrato anche il terzo set dove la maggiore freddezza delle cuneesi faceva la differenza per il 25-23 che chiudeva set e macht.

Un 3-0 che fa riscattare a Cuneo Granda la sconfitta subita in Supercoppa. Come migliore giocatrice in campo è stata premiata con l'MVP Noemi Signorile. Buone anche le prestazioni di Sonia Candi, Alice Degradi e del ventiduenne libero Giorgia Zannoni. Fra le ospiti da notare l'ottima prova dell'opposto ventottenne belga Lise Van Hecke. La squadra di casa ha schierato la formazione che si impose a Firenze la scorsa settimana con in diagonale Signorile- Ungureanu: Degradi e Strantzali di banda; Candy e Cipriota al centro e Zannoni libero. Pistola ha dato spazio nel corso della partita anche alla diciottenne schiacciatrice bolognese Gaia Giovannini che si è alternata nel primo e secondo set con Olga Strantzali e nel terzo set ha dato respiro alla rumena Adelina Ungureanu.

NOEMI SIGNORILE: SIAMO UNA SQUADRA OSTICA PER TUTTI

In casa cuneese regna l'armonia, il gruppo è compatto ed il lavoro di coach Pistola sta dando buoni frutti. Noemi Signorile sta vivendo a 30 anni la sua seconda giovinezza, è felice e motivata a guidare la sua squadra nella parte sinistra della classifica.

"Se siamo l'anti Conegliano? Non so-dice l'elegante regista-è sempre presto per fare azzardati pronostici, ma sicuramente metteremo in difficoltà molte squadre". È in arrivo a Cuneo un altro rinforzo: l'opposto serbo ventiduenne Milka Stijepic, grazie alla grande efficienza dell'ambasciata italiana a Belgrado nel fornirle il visto per il suo arrivo in Italia. La Stijepic è reduce da una stagione disputata con la squadra kazaka del Kvanysh.

Cosa ne pensa Noemi?

"Ancora non la conosco. Comincia ad allenarsi da domani. Però siamo contente almeno il nostro organico si consolida con un altro opposto". Dopo la seconda giornata sono tre le squadre a punteggio pieno: Cuneo Granda, Conegliano e Trentino, seguite con 5 punti da Scandicci Edil Savino. Domenica Cuneo sarà impegnato al Palabarton contro Perugia. Sulla carta una partita non proibitiva per poter conservare la prima posizione.





Foto di Marco Collemacine dalla pagina FB di Cuneo Granda Volley