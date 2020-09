Sport



Il Rugby Lucca entra nella famiglia delle Zebre Rugby

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:55

In attesa della ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì 7 settembre, prime importanti novità per il Rugby Lucca. La società rossonera infatti, nonostante le incertezze legate all’avvio dei campionati, non è rimasta con le mani in mano ed ha siglato un importante accordo di collaborazione con le Zebre Rugby. Formazione con sede a Parma che partecipa al campionato internazionale Guinnes Pro 14 a cui prendono parte alcune tra le migliori squadre provenienti da paesi dalla grande tradizione rugbistica come Irlanda, Galles, Scozia e Sud Africa.

Il progetto denominato “Zebre family”, a cui hanno aderito anche altre società toscane, punta a favorire l’incontro e l’interscambio di competenze tra l’alto livello e la base, al fine di migliorare la qualità dell’intero movimento.

“L’obiettivo che ci siamo dati è quello di crescere e diventare un punto di riferimento per il rugby toscano e non solo, e questo è un passo che va nella giusta direzione – ha detto il presidente del Rugby Lucca, Andrea Lombardi commentando l’accordo appena concluso -. Questo accordo rappresenta una grande opportunità non solo per i nostri atleti che potranno di confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori italiani ma anche per i tecnici che, affiancati da quelli della formazione di Parma, potranno sicuramente accrescere di molto il loro bagaglio tecnico”.

Nell’ambito di questa iniziativa, infatti, saranno organizzati dei corsi di formazione per tecnici e dirigenti. Inoltre, allenatori e giocatori delle Zebre (molti dei quali nel giro della nazionale italiana) saranno presenti al Bernardo Romei per trasmettere agli atleti lucchesi le loro competenze ed esperienze.

Una collaborazione che porterà benefici anche ai ragazzi del settore giovanile che avranno così un’opportunità in più per farsi notare e tentare la scalata al rugby di alto livello.

Infine, ma non per importanza, per i tesserati e i soci del Rugby Lucca saranno predisposte tariffe speciali sui biglietti per assistere alle partite delle Zebre Rugby allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Un’occasione per ammirare da vicino i più forti giocatori europei in circolazione.