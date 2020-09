Importanti vittorie e risultati per gli atleti del Bt Astroline Lucca ai regionali di tris a Prato

Altri articoli in Sport

martedì, 15 settembre 2020, 17:19

Grande dolore e commozione per l'improvvisa scomparsa di Lorenzo Petri detto "Mamano", storico dirigente del Vorno Calcio; avrebbe compiuto 60 anni tra meno di 10 giorni

martedì, 15 settembre 2020, 17:19

Montalcino, domenica 13 settembre nella gara Nazionale svoltasi nelle colline toscane, ha visto Rania Braccini della "Compagnia Arcieri di Lucca" conquistare il primo posto con il nuovo record Italiano sui 50 metri categoria allieve

martedì, 15 settembre 2020, 09:43

Era stato convocato per il GP Larciano (cancellato all'ultimo momento a causa del Covid). Poi, al Giro dell'Emilia. Adesso per il Giro della Toscana e per la Coppa Sabatini, e con queste due convocazioni siamo a quattro maglie azzurre in altrettante diverse competizioni, un record per il corridore brianzolo

martedì, 15 settembre 2020, 08:38

Erano in 128 i giovani ciclisti che hanno preso parte in amicizia, alcuni accompagnati dai propri genitori, all'evento "Il Pirata e il Leone" con relatore di eccezione Mario Cipollini, il campione del mondo di Zolder 2002, amico del Pirata, il cui nome è legato ad imprese memorabili e difficilmente ripetibili

lunedì, 14 settembre 2020, 10:32

Una pioggia di medaglie e di prestazioni di assoluto livello. È il bilancio dell’ultima settimana agonistica in casa Virtus Lucca, impegnata su più fronti su tutto il territorio nazionale

domenica, 13 settembre 2020, 17:46

Nel pomeriggio di sabato 12 settembre oltre una cinquantina di pugili e rispettivi tecnici da tutta la Toscana hanno riempito il piazzale di fronte al Caffè delle Mura per prendere parte all’allenamento collegiale delle categorie Schoolboy, Schoolgirl, Junior e Youth (dai 13 ai 17 anni) guidato dal direttore tecnico della...