Kermesse ciclistica giovanile domenica sulle mura per il progetto 'Il pirata e il leone'

giovedì, 10 settembre 2020, 08:14

di Valter Nieri

Una kermesse che interessa giovani ciclisti terrà vivo l'interesse degli sportivi domenica pomeriggio sulle Mura Urbane di Lucca. Tutto è nato da un'idea di Mario Cipollini e dal suo progetto mirato a reclutare alla pratica ciclistica molti bambini e ragazzi con la sua diretta partecipazione nel pedalare assieme a loro, tesserati e non tesserati che vanno dai 4 anni fino alle categorie esordienti.

Il Progetto dal titolo: "Il Pirata e il Leone per i giovani e futuri campioni" sintetizza la volontà dell'ex campione del mondo di trasmettere il suo amore per il ciclismo alle future leve in un periodo in cui diminuiscono drasticamente le società e di conseguenza il numero dei giovani tesserati.

Basta dire che nella provincia di Lucca resistono soltanto tre squadre che fanno attività con le categorie giovanissimi: Progetto Giovani Carube, USD Montecarlo e Piano di Mommio. La kermesse di domenica vuole trasmettere il valore educativo e formativo ai giovani e sensibilizzarli al tema dell'attività ciclistica, creando un progetto finalizzato alla passione per le due ruote dando loro un aiuto concreto.

Mario Cipollini ha preso a cuore questa iniziativa con l'intento di sviluppare un movimento con manifestazioni itineranti già accolte da diverse città e da diverse società ciclistiche. Negli ultimi dieci giorni ha portato il suo messaggio in diverse manifestazioni.

Da cerimoniere alla scuola Bike Bormio, alla pedalata assieme a Daniele Bennati e ad un folto gruppo di giovanissimi al Velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze, con l'organizzazione della Fosco Bessi di Calenzano. Ancora una manifestazione di successo che ha richiamato 235 giovanissimi si era svolta la scorsa settimana a Settimello di Calenzano. Il ciclismo ha bisogno di numerosi praticanti, di giovani che si divertano in amicizia ad andare in bicicletta prima di approfondire crescendo la loro preparazione fisica, la partecipazione ai meccanismi di gruppo in allenamento e in gara.

ORGANIZZA CYCLING TEAM LUCCA

L'organizzazione è affidata alla Cycling Team Lucca, una società ciclistica dilettantistica che vanta 45 tesserati, presieduta da Pierluigi Castellani, vice presidente della Federciclismo Lucca. Il ritrovo è fissato per le ore 14,30 presso il Caffè delle Mura. Dalle 15 alle 15,30 partiranno i giovanissimi dai 4 ai 7 anni percorrendo assieme a Mario Cipollini un giro completo di Mura.

Successivamente sarà la volta dei bambini più grandi che vanno dagli 8 anni fino all'età delle categorie esordienti. Per loro doppia distanza, due giri assolutamente spensierati , senza l'assillo del risultato e della competizione. E' prevista una sosta di qualche minuto, con il gruppo che è invitato a fare visita al Centro Congressi del Real Collegio per assistere ad una proiezione dedicata al "Pirata" Marco Pantani ed alle sue memorabili imprese, alla probabile presenza dei genitori Ferdinando e Tonina, che rimarranno per sempre scolpite fra le pagine più belle dello sport italiano.

"Ci siamo impegnati - dice Pierluigi Castellani - per garantire qualsiasi dettaglio nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid. Abbiamo ottenuto dall'amministrazione comunale e provinciale le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio delle specifiche attività e ci auguriamo che siano tanti i ciclisti ed aspiranti tali ad intervenire. Possono provare anche coloro che non hanno una bicicletta, perché sarà messa loro a disposizione fino ad esaurimento da Roberto Lencioni, lo storico "Carube" di Segromigno."

Ad allestire la manifestazione hanno contribuito anche l'ex ciclista Lido Del Carlo ed il Pedale Lucchese Poli con l'invio di una ventina di suoi tesserati sul percorso per dare una mano agli organizzatori.